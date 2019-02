TD Securities - Goldrally könnte vorangetrieben werden

Terminhandelsberater könnten die Goldrally möglicherweise weiter vorantreiben, so hieß es von TD Securities. "Obgleich der Komplex von Erwartungen einer sehr milden Fed profitiert hat, denken wir, dass die Terminhandelsberater eine erkennbare Rolle dabei gespielt haben, den Rallys der Gold- und Palladiumpreise zu helfen", so das Unternehmen laut Scrap Register Man erwarte, dass die Trendfolger ihre Goldbestände noch deutlich ausbauen würden, so TD Securities. Damit "der Kurs gehalten werden kann", was die aktuelle Runde an Goldkäufen angeht, müsse der Goldpreis jedoch über 1.327 Dollar je Unze bleiben.Platin hingegen erfährt einen eher moderaten Aufwind, so Analysten bei TDS. "Wir erwarten, dass sich diese Rally langfristig halten wird, wenn der Markt seine Nachfrageerwartungen wieder normalisiert", so fügte das Unternehmen abschließend hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de