Goldminen-ETFs haben mehr Umsatz als andere US-Fonds

ETF-Investoren graben nach Edelmetallen, berichtet Bloomberg . Das Handelsvolumen des VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) im Wert von 11 Mrd. USD stieg am Dienstag auf ein Zweimonatshoch. Etwa 90 Mio. Anteile im Wert von 2 Mrd. USD wechselten am Dienstag die Hände, das Doppelte des üblichen Volumens und mehr als jedes andere US-amerikanische ETF an dem Tag. GDX ist der größte Rohstoff-ETF und bildet Unternehmen ab, die in erster Linie im Gold- und Silberbergbau agieren.Der Goldpreis ist im letzten halben Jahr mehr als 12% gestiegen und die größten Gewinner dieser Preisanstiege scheinen nach Ansicht der Investoren die Bergbauunternehmen zu sein. ETF, die Edelmetalle abbilden hatten diesen Monat bereits Abflüsse in Höhe von 930 Mio. USD, was wahrscheinlich zum ersten Monatsabschluss mit Abflüssen seit September führen wird. Auch Rohstoff-ETF hatten im Januar Abflüsse, doch diesen Monat waren sie wesentlich geringer als bei Edelmetallen."Wahrscheinlich ist der Gedanke dabei, dass Goldbergbauunternehmen selbst besser gehebelt sind als der eigentliche Rohstoff", sagt Tony Roth, CIO von Wilmington Trust Investment Advisors. "Es ist eine gute Art, den Goldhandel auf einer höheren Beta-Basis durchzuführen."© Redaktion GoldSeiten.de