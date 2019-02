Hedge-Fonds könnten Goldrallye anheizen

Die Goldrallye könnte sich weiter ausweiten, wenn Hedge-Fonds-Manager nach den letztjährigen großen Short-Positionen nun mehr bullische Investitionen tätigten, so ein Artikel von Bloomberg . Der Goldpreis steigt auf neues 10-Monats-Hoch, während die Warnungen vor einer Konjunkturabschwächung immer lauter werden - doch diejenigen, die schnelles Geld machen, verpassen größtenteils diesen Aufwärtstrend.Laut Joni Teves, Strategin bei UBS Group AG, stürzten sich Investoren trotz einer positiveren Einstellung noch nicht auf Gold. "Der Widerwille bleibt, doch wenn sich positive Impulse ausdehnen, besteht das Risiko, stark ausholen zu müssen, wenn viele Marktteilnehmer auf Preissenkungen warten, um zu kaufen."Doch nicht jeder glaubt, dass das "schnelle Geld" schon jetzt voll einsteigen sollte. "Man hat einen umgekehrten Schneeballeffekt in Goldrallyes, je höher sie steigen, desto verlockender werden sie für Fonds", sagte David Govett von Marex Spectron Group in London. "Aber alles in allem, ist der Aktienmarkt standhaft und ich bezweifle, dass der Dollar viel weiter sinken wird, also ist der Aufwärtstrend hier begrenzt."© Redaktion GoldSeiten.de