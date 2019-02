Ehemaliger Governor Butch Otter tritt in den Board of Directors von First Cobalt ein

TORONTO, 21. Februar 2019 - First Cobalt Corp. (TSX-V: FCC; ASX: FCC; OTCQX: FTSSF) (das Unternehmen") gibt die Ernennung des ehemaligen Gouverneurs C.L. Butch Otter in den Board of Directors des Unternehmens bekannt. Gov. Otter hatte eine lange und herausragende politische Karriere einschließlich bundesstaatlicher und staatlicher Positionen. Im Januar 2019 trat Gov. Otter nach 12-jähriger Amtszeit von seinem Amt als Gouverneur des US-Bundesstaates Idaho zurück, was ihm zum am längsten fortlaufend dienenden Gouverneur in den USA macht. Die Aufnahme von Gov. Otter in den Board of Directors des Unternehmens wird es First Cobalt erlauben, seine umfassende Kenntnis des US-Bundesstaates Idaho in Anspruch zu nehmen, während First Cobalt das Kobaltprojekt Iron Creek im US-Bundesstaat Idaho avanciert. Bevor er sich hauptamtlich der Politik zuwandte, hatte Gov. Otter eine über 30-jährige Laufbahn als ein Wirtschaftsführer einschließlich 12 Jahre als President der Simplot International.Es ist eine Ehre, Butch im Board zu begrüßen, sagte Paul Matysek, Chairman von First Cobalts Board of Directors. Der ehemalige Gouverneur bringt umfassende politische Erfahrung und einen starken Geschäftssinn mit sich. Beides wird unserem Unternehmen und unseren Aktionären behilflich sein. Diese wichtige Ergänzung des Boards of First Cobalt wird bei der Weiterentwicklung unserer Interessen sicherlich hilfreich sein, ein führender Produzent in den USA zu werden.First Cobalt und Gov. Otter glauben an die Entwicklung einer inländischen Kobaltversorgung innerhalb der USA, um der wachsenden Nachfrage in den kommenden Jahren nachzukommen.Idaho hat eine lange und reiche Bergbaugeschichte und der Idaho Cobalt Belt (Kobaltgürtel) ist für Amerika von strategischer Bedeutung, da wir versuchen, unsere Abhängigkeit von ausländischen Kobaltquellen und anderen kritischen Mineralen zu reduzieren, sagte Gov. Otter. Unser Land muss hinsichtlich der Minerale, die von strategischer Bedeutung für unser Militär und unsere Industrie sind, eigenständiger werden. First Cobalt hat ein Engagement demonstriert, eine inländische Kobaltquelle schnell und verantwortungsvoll zu entwickeln und ich freue mich darauf, diese Arbeiten zu unterstützen.Ich bin dankbar, dass ein weiterer starker Director in den Board eintritt und ich freue mich auf eine Zusammenarbeit mit Butch auf unserem Projekt in Idaho, sagte Trent Mell, President und Chief Executive Officer von First Cobalt. First Cobalts Strategie ist, Kobaltmaterial in Nordamerika zu explorieren, abzubauen und zu raffinieren. Das Ziel dabei ist, den amerikanischen Markt für Elektrofahrzeuge mit Kobalt zu versorgen. Gov. Otters tiefe Wurzeln in Idaho sowie seine umfassende Kenntnis der bundesstaatlichen und staatlichen politischen Landschaften werden ein gewaltiges Asset sein, während wir das Kobaltprojekt Iron Creek weiterentwickeln.C.L. Butch Otter ist ein amerikanischer Geschäftsmann und Politiker, der von 2007 bis 2019 als der 32. Gouverneur von Idaho im Amt war. Er wurde im Jahr 2006 gewählt und in den Jahren 2010 und 2014 wiedergewählt. Gov. Otter diente von 1987 bis 2001 für 14 Jahre als Leutnant Gouverneur und vertrat den ersten Bezirk von 2001 bis 2007 im U.S. Congress. Als er im Januar 2019 sein Amt niederlegte, war Gov. Otter der am längsten dienende Gouverneur in den USA, dessen Amtszeit fortlaufend über 12 Jahre ging. Sein Wahlsieg im Jahr 2014 war sein 10. Sieg in Folge.Bevor er sich hauptamtlich der Politik zuwandte, hatte Gov. Otter eine über 30-jährige Laufbahn als ein Wirtschaftsführer einschließlich 12 Jahre als President der Simplot International, ein Kartoffel-, Nutztier- und Futtermittelunternehmen. Simplot hat ein integriertes Portfolio, das Phosphatbergbau, Düngemittelherstellung, Farming, Ranching und Rinderzucht, Lebensmittelverarbeitung, Lebensmittelmarken und andere mit der Landwirtschaft in Verbindung stehende Unternehmungen umfasst. Simplots Hauptbetriebe befinden sich in den USA, Kanada, Mexiko, Australien und China. Die Produkte werden weltweit in über 40 Ländern vermarktet. Für weitere Informationen besuchen sie bitte: http://www.simplot.com.In Verbindung mit dieser Ernennung hat das Unternehmen Leistungsanreizoptionen zum Erwerb von insgesamt 150.000 Nachzugsaktieneinheiten und 1.000.000 Stammaktien der First Cobalt ausgegeben, die über einen Zeitraum von fünf Jahren zu einem Preis von 0,18 Dollar ausübbar sind. Die Gewährung der Optionen unterliegt der Genehmigung der TSX Venture Exchange und den Anforderungen der Australian Securities Exchange.First Cobalt ist ein nordamerikanisches Pure-Play-Kobaltunternehmen, dessen Vorzeige-Projekt das Kobaltprojekt Iron Creek in Idaho, USA, ist. Dieses Projekt beherbergt geschlussfolgerte Mineralressourcen von 26,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,11 % Kobaltäquivalent. Das Unternehmen besitzt auch die einzige zugelassene Kobaltraffinerie in Nordamerika. Obwohl sie zurzeit gewartet und In Stand gehalten wird, überprüft das Unternehmen eine mögliche Wiederinbetriebnahme der Raffinerie, die das Potenzial zur Produktion von 1.000 Tonnen Kobaltmaterial pro Jahr besitzt.Für First Cobalt Corp. 