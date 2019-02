Die russischen Gold- & Devisenreserven in der 7. KW

Die Zentralbank der russischen Föderation gab diese Woche die aktuellsten Daten zu den Devisen- und Goldreserven des Landes in US-Dollar bekannt. Aus diesen Zahlen geht hervor, dass diese in der siebten Kalenderwoche des Jahres erneut reduziert wurden.In der vorherigen Woche beliefen sich die Reserven noch auf 475 Milliarden US-Dollar. Diese wurden nun per 15. Februar 2019 um 0,4 Milliarden US-Dollar auf nunmehr 474,6 Milliarden US-Dollar reduziert. In der sechsten Kalenderwoche hatte die russische Zentralbank bereits ihre Reserven verringert.Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de