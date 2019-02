Fusionen zogen Aufmerksamkeit der Investoren auf sich

Die beiden kürzlichen Fusionen großer Bergbauunternehmen seien positive Faktoren für die Bergbaubranche gewesen, da es die Aufmerksamkeit der allgemeinen Investoren auf sich gezogen hätte, so berichtet Kitco News . Doch Ammar Al-Joundi, CEO von Agnico Eagle, meint, dass noch viel Arbeit vor der Branche liege, um das Kapital beizubehalten.Obgleich Al-Joundi und sein Unternehmen den beiden Fusionen zwischen Barrick und Randgold sowie Newmont und Goldcorp positiv gegenüberstehen, warnt er, dass man vorsichtig sein müsse, nicht zu viel für Assets zu bezahlen, während das Investitionskapital von den allgemeinen Investoren zurück in die Goldindustrie fließt.Die Kapitalverteilung sei das größte Risiko innerhalb der Branche, das einige Unternehmen bereits in Schwierigkeiten gebracht habe. "Die Führungskräfte merkten, wie ihre Ressourcen dahinschwanden und haben auf ihrer Verzweiflung basiert Entscheidungen getroffen", erklärte Al-Joundi. "Die Unternehmen sahen ein Problem und haben dieses mit Geld beworfen, um es zu lösen."© Redaktion GoldSeiten.de