Die beste Gelegenheit, Gold zu kaufen

Ich denke, wir können beobachten, wie sich die Rolle des Goldes in unserem Leben zu verändern beginnt. Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, warum der führende Vermögensverwalter, Eoin Treacy, glaubt, dass es nun Zeit sei groß in Gold zu investieren.Wenn Sie den historischen Hintergrund kennen, dann werden Sie wissen, dass sich Gold extrem gut entwickeln kann, wenn "Sorgengeld" dringend nach einem neuen Zuhause sucht. Wir befinden uns an der Schwelle einer großen Bewegung und das könnte die beste Investitionsentscheidung darstellen, die Sie im kommenden Jahrzehnt treffen können.Wenn man Technologieinvestor ist, dann hört man die Namen großer Technologieunternehmen wie Amazon, Apple und Netflix ständig. Daran wurde ich erinnert, als ich mich während einer Rückreise von Australien im letzten Jahr bei der Passkontrolle befand. Als der Grenzkontrolleur hörte, womit ich mein Geld verdiente, fragte er mich zuerst einmal, welches Unternehmen meiner Ansicht nach zuerst einen Börsenwert von 1 Billionen Dollar knacken würde, Apple oder Amazon.Das ist Beweis dafür, wie populär die Aktien dieser großen Technologieunternehmen derzeit sind. Es bedeutet jedoch auch, dass ein Großteil des Wertes bereits eingepreist wurde. Im Vergleich dazu ist Gold relativ unbeliebt, da sich dessen Preis seit Jahren nicht großartig bewegt hat. Typischerweise werden Assets aus einer Wertperspektive erst interessant, wenn sie von Investoren links liegen gelassen werden.Das bedeutet, dass es nicht dazu tendiert, sich in Tandem mit Aktien oder Anleihen zu entwickeln. Deshalb bietet es Ihrem Portfolio Diversifikation; was von anderen Vermögenswertklassen schwierig zu erhalten ist.Zentralbanken bunkern das Metall weiterhin. In fast jedem Land der Welt wird Gold als Wertanlage angepriesen. Wenn wir die Prämisse akzeptieren, dass Gold ein monetäres Metall ist, dann wird dessen Preis - wie jede andere Währung - gegenüber Währungen schwanken. So wie es keinen Sinn macht, über den Wert des Pfundes zu sprechen ohne dabei dessen Wert gegenüber anderen Währungen in Betracht ziehen, so macht das auch bei Gold keinen Sinn.Aus einer Investitionsperspektive verleiht ihm das besonders attraktive Charakteristika. Erst recht, wenn Regierungen darauf aus sind, den Wert ihrer eigenen Währungen zu mindern.Und dann gibt es noch die einfach Tatsache, dass Gold schön ist. Ich werde niemals vergessen, wie mir ein chinesischer Kunde erzählte, wie sehr er sein Gold liebe; wie schwer es ist und wie warm es sich in seiner Hand anfühlt. Zusätzlich zu dessen Reiz als Investition wird es immer Nachfrage nach Gold als Ziergegenstand oder Schmuck geben.Keiner dieser Gründe ist wirklich neu. Neu jedoch ist das sich entwickelnde geopolitische Umfeld, der langfristige Schuldenzyklus und die finanziellen Daten der Goldbergbauunternehmen, die die einzige Quelle neuen Angebots darstellen.Die Sozialdemokratie scheitert. Populistische Regimes treten plötzlich überall auf der Welt auf. Ursprünglich galten sie als Randbewegungen, werden jedoch zunehmend Mainstream, da die Leute wütend sind und sich eine Alternative zum gegebenen Status Quo wünschen.Die einfache Frage, die sich die Leute stellen, wenn sie für Populisten stimmen, lautet: "Was ist mir mir?" Die Antwort, egal ob diese Regierung nun links- oder rechtspolitisch aufgestellt ist, lautet: "Hier, nimm ein wenig Geld."Fiskalpolitische Anreize gewinnen überall auf der Welt an Popularität, da die quantitative Lockerung (QE) einfach nicht die Art von Wirtschaftswachstum lieferte, auf die jeder gehofft hatte. Stattdessen trägt sie zur Assetpreisinflation und der wachsenden Ungleichheit bei, die dafür sorgten, dass sich die populistischen Regimes heute auf dem Vormarsch befinden.Um an Macht zu erlangen, werden populistische Obrigkeiten große und unrealistische Versprechungen machen. Versprechen, die sie nur mithilfe des Gelddruckens zu erfüllen hoffen. Während die Fiatwährungen zum Höhepunkt des Populismus in Massen gedruckt werden, kommt Gold alleine wegen der Tatsache, dass es nicht gedruckt werden kann, zur Geltung.Ich weiß, dass klingt banal, doch die gesamte Welt basiert auf Schulden und wird durch Versprechungen finanziert. Es gibt einen klaren Grund dafür, in ein Asset zu investieren, das niemandes Verbindlichkeit ist. Und Gold ist dieser Vermögenswert. Und es gibt noch einen weiteren wichtigen Katalysator für Gold...Wenn dies das Bild der Stimmung in Europa und Nordamerika ist, denen die Produktion genommen wurden, dann werden die Nutznießer der Globalisierung, wie China, alles daran setzen sich und ihre Interessen zu schützen. Asiatische Ländern, einschließlich China, sammeln physisches Gold.Sie sehen eine Zeit vor sich, wenn es extrem wichtig sein wird, Gold in Händen zu halten; vor allem wenn es darum geht, den Reichtum zu erhalten. In diesem Szenario sehen Goldbergbauunternehmen extrem attraktiv aus.Auch dort kommt der Nationalismus auf. Unter dem Schatten der Initiative "Neue Seidenstraße" baut China Flugzeuge sowie eine Kette an Militärbasen, die sich zwischen dem Land und dem persischen Golf erstrecken.Wir haben noch nicht einmal den Beginn der geopolitischen Unsicherheit beobachten können und das war historisch gut für Gold. Wenn man all das bedenkt, dann liegt eine seltene und aufregende Zeit vor uns, um in Gold zu investieren. In diesem Szenario sind 10.000 Dollar je Unze Gold nicht außer Frage.Wenn das alles an Fahrt aufnimmt, dann wäre ich nicht überrascht, diesen Preis zu sehen. Die Frage lautet also: Wie maximieren wir diesen erwarteten Gold-Boom?Ein großer Goldbullenmarkt steht bevor. Da habe ich keinerlei Zweifel. Und die Experten, denen ich am meisten vertrauen, sind zu demselben Aufschluss gekommen. Was jedoch jeden schockieren wird, ist die Höhe des Goldpreises.© Mark O'ByrneDieser Artikel wurde am 21. Februar 2018 auf www.GoldCore.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.