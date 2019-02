Endeavour Mining Corp.: Neue Flaggschiff-Mine ITY beginnt Produktion

Die neue Flaggschiff-Mine ITY in der Elfenbeinküste wird nun in Produktion genommen und laut der Pressemeldung vom Mittwoch, ist die Mine zu 97% fertiggestellt ( Link ).Der Minen-Bau soll im geplanten Budget liegen, jedoch hat es die Firma geschafft, zwei Monate vor dem eigentlichen Zeitplan zu liegen. Das ist in unserem Sektor mit Sicherheit eher die Ausnahme, als die Regel.ITY soll eine Cash-Cow werden. Im laufenden Jahr rechnet das Management mit einer Produktion von 160.000 - 200.000 Unzen und dies zu unglaublichen All-In-Kosten von 525 - 590 USD!Die Aktie tut sich um 22,50 - 23 CAD immer wieder schwer. Fundamental sehe ich Kurse von 27 - 30 CAD als fair an.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.