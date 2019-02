Piedmont Lithium Ltd.: Erste positive Signale

Lithium-Major Albemarle (USA: ALB) brachte am Donnerstag Zahlen und diese waren überraschend gut. Die Firma gab an, dass die Lithium-Preise in 2018 um rund 8% für ihre Produkte gestiegen sind, während der Markt auf fallende Preise gesetzt hatte.Dies könnte ein Startschuss für die nächste Rallye bei den Lithium-Aktien sein. Noch frisch, aber beachtenswert.Auf der Angebotsseite sehen wir nach dem Kollaps von Nemaska Lithium Schwäche. Die Firma hat mal eben festgestellt, dass die bislang eingesammelten 1,1 Milliarden USD nicht reichen und man nochmals 375 Millionen USD braucht:Ich denke, das Schlimmste ist im Lithium-Sektor so langsam hinter uns. Die Euphorie wurde in 2018 komplett abgebaut und es gibt erste positive Signale für die Branche. Piedmont ist exzellent positioniert und hat sich in der Marktschwäche nicht davon abhalten lassen, den aggressiven Zeitplan einzuhalten.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.