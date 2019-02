Buenaventura - Outperformer sondergleichen!

Nach dem Sprung des Goldpreises über die 1.300 USD Marke, erwachte auch der Minenmarkt so langsam. Der HUI-Index stieg in der letzten Woche bereits auf über 180 Punkte, was immerhin dem höchsten Stand seit Juli 2018 entspricht. Ein Erfolg, über den Aktionäre von Buenaventura, Compania de Minas S.A. jedoch nur müde lächeln können. Denn ihre Anteilsscheine stehen sowohl in US-Dollar als auch in Euro so hoch wie zuletzt im Juni 2013! Welche Kursziele sind jetzt möglich?In der letzten Einschätzung vom 9. November 2018 "Buenaventura - Vorbote der Goldpreisrally?" wurde die damalige auffällige positive Divergenz von Buenaventura zum Goldpreis thematisiert. Schon damals hat die Aktie mit ihrer enormen Stärke allen Minenschwergewichten aus dem NYSE Arca Gold BUGS Index die Show gestohlen.Gold hat in den letzten drei Monaten deutlich mehr als 100 USD zulegen können. Die Marktstimmung und auch die charttechnische Lage haben sich bis heute deutlich verbessert. Die Vermutung, dass Buenaventura ein Vorbote für die Goldpreisrally ist, hat sich damit also bestätigt.Jetzt, mit Kursen von gut 17 USD, wird es wieder Zeit sich das große Bild anzusehen, das erstmalig am 20. Juli 2018 auf Goldseiten.de gezeigt wurde. Schon vor über sieben Monaten wurden im Wochen-Chart wichtige und wegweisende Chartmarken genannt und skizziert.Zum einen die 16 USD Marke, die einhergeht mit dem Hoch aus 2018 (Welle B) und dem Hoch aus 2016 und zum anderen die Widerstandszone zwischen ca. 25 und 30 USD, auf die es jetzt - nach dem Abschluss der ABC-Korrektur und mit den jüngsten 5 ½ Jahreshochs - hinausläuft.Nach dem Ausbruch über diese langfristige erste Widerstandszone ist der Weg jetzt nach oben frei. Bis ca. 25 USD gibt es erst einmal keine größeren und nennenswerten chartttechnischen Widerstände oder Hürden. Vor diesem Hintergrund könnte Buenaventura also in den nächsten Wochen und Monaten deutlich zulegen und dabei spürbar an Dynamik gewinnen, solange der Aktienkurs nicht wieder zu schwächeln beginnt und unerwartet unter 14 USD fällt.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.