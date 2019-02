Bullische Stimmung wird Breakout nicht verhindern

Gold & Goldstimmung 2002 bis 2011

Gold & Goldaktien vs. S&P 500

Damals 2013 hatte ich eine bearische Perspektive gegenüber dem Aktienmarkt; Grund dafür war die extreme bullische Stimmung. Der Markt ignorierte das vollständig, verzeichnete einen großen Breakout über die 13-jährige Widerstandslinie und stieg jahrelang weiterhin an.Lektion gelernt.Wenn wir uns nun Gold zuwenden, dann erkennen wir während der großen Breakouts 2005, 2007 und 2009 einige Ähnlichkeiten. Im unteren Chart plotten wir Gold zusammen mit der Nettoposition der Spekulanten (als Prozentsatz des Open Interest) und dem populären täglichen Stimmungsindex.Im August 2005 und zu Beginn 2006 erreichte die Nettoposition der Spekulanten in Gold (mit Ausnahme von 2004) die höchsten Niveaus, die seit Beginn der Daten 1987 verzeichnet wurden.Im späteren Verlauf 2007 befand sich die Nettoposition der Spekulanten bei keinem Extrem, doch der tägliche Stimmungsindex verbrachte einige Zeit bei 90% der Bullenmärkte, bevor Gold zu einem neuen Rekordhoch stieg.Sowohl die Nettoposition der Spekulanten als auch der tägliche Stimmungsindex befanden sich im Herbst 2009 auf hohen Niveaus; direkt bevor Gold über sein Hoch von 2008 ausbrach. Die Nettoposition der Spekulanten befand sich dann auf ihrem zweithöchsten Niveau seit 1987.Zum 5. Februar, als der Goldpreis bei 1.319 Dollar je Unze schloss, belief sich das Open Interest der Nettoposition der Spekulanten in Gold auf 27%. Gold stieg seitdem um 30 Dollar je Unze, doch das liegt deutlich unter den Niveaus von 55% bis 60%, die man 2016, 2012, 2009 und von 2004 bis 2006 beobachten konnte.Obgleich das ermutigend ist, so zeigt die Geschichte, dass sich die Stimmungsindikatoren nahe bullischer Extrema befinden, falls und wenn Gold seine Widerstandslinie (1.375 Dollar bis 1.400 Dollar je Unze) durchbricht. Wenn ein Markt einen schlimmen Bärenmarkt verlässt oder sich an der Schwelle zu einem mehrjährigen Breakout befindet, dann ist die bullische Stimmung nicht notwendigerweise bearisch.Tatsächlich ist ein Markt, der keine bullische Stimmungsextrema verzeichnet, eventuell nicht stark genug, um einen Breakout hinzulegen.Kommen wir zurück zur Gegenwart. Eine erneut schwache Entwicklung gegenüber dem Aktienmarkt könnte Gold von einem Breakout abhalten. Im unteren Chart plotten wir Gold und das Verhältnis zwischen GDX und S&P 500.Edelmetalle übertrafen den Aktienmarkt Ende Dezember nicht länger und das Verhältnis zwischen Gold und S&P 500 scheint schwach zu sein; wahrscheinlich wird es auch weiterhin so bleiben.Der S&P 500 überwand kürzlich seinen gleitenden Durchschnittswiderstand, seine Advance-Decline-Linie erreichte zudem ein neues Rekordhoch. Diese Dinge deuten in naher Zukunft auf höhere Preise hin und das würde, anstatt bullischer Stimmung, Gold für die nächsten Monate mit einem Widerstand versehen.Auch wenn Gold in diesem Szenario seinen Widerstand nicht durchbrechen wird, sollten wir dennoch ein Auge auf diejenigen Goldbergbauaktien haben, die eine bessere Marktbreite und relative Stärke aufgewiesen haben. Es gibt noch genügend Zeit, sich in eine Position zu begeben, in der Sie profitieren können. Wenn ein großer Breakout im späteren Verlauf des Jahres auftritt, dann könnten die nächsten paar Monate ihre letzte Chance sein.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 25. Februar 2019 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.