Newmont CEO nennt Barricks Angebot "verzweifelt"

Der CEO von Newmont Mining Corp. bezeichnete eine mögliche Übernahme durch den konkurrierenden Goldproduzenten Barrick Gold Corp. als einen "verzweifelten" und "bizarren" Versuch, den ausstehenden Deal mit Goldcorp Inc. zu verkomplizieren, berichtet das Star Business Journal Gary Goldberg meinte, er sei vollständig auf die Goldcorp-Übernahme fokussiert und frage sich, ob Barricks Management überhaupt in der Lage dazu wäre, ein fusioniertes Newmont-Barrick führen zu können. "Es ist ein verzweifelter und bizarrer Versuch, unseren Deal zu verpfuschen", erklärte Goldberg."Und es ist sicherlich nicht die Art von Verhalten, das unseren Investoren gefällt, die in ernsthafte und gut verwaltete Unternehmen investieren möchten."Im Januar zuvor hatte Newmont zugestimmt, Goldcorp in einer Transaktion im Wert von 10 Milliarden US-Dollar zu erwerben. Dies würde die größte Übernahme in der Geschichte der Goldbergbaubranche darstellen.Wenn Barrick einen Deal mit Newmont schließen kann, würde sich das Unternehmen den Spitzenplatz innerhalb der Branche zurückerobern und einen gigantischen Goldproduzenten erschaffen, der in der Lage sein wird, 10 Millionen Unzen im Jahr zu produzieren.© Redaktion GoldSeiten.de