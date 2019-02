Newmont Mining strebt gen Norden

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das amerikanische Minenunternehmen Newmont Mining Corp. befindet sich gegenwärtig in einer Ausbruchsphase und deutet weiteres Potenzial an. Allein die Zugewinne vom vergangenen Freitag mit rund 3% bestätigen den Zuspruch der Käufer, sodass man bei Überwindung der vorausliegenden Hürden durchaus mit mehr rechnen darf. Worauf man nunmehr achten sollte, behandeln wir wieder im Nachgang.Die Käufer scheinen ihren Geschmack wiedergefunden zu haben und somit kommt es jetzt darauf an, dass dieser Geschmack auch seine Fortsetzung findet. Vorausliegend befindet sich nämlich ein Bollwerk aus Widerständen, welche erst einmal überwunden werden müssen. Dennoch besteht eben diese Chance und somit sollte man bei einer Fortsetzung das Anschnallen nicht vergessen. Denn ein Ausbruch über die Marke von 37,00 USD verspricht weiteres Potenzial bis zur Marke von 40,00 USD sowie darüber hinaus bis zum Hoch vom 24. Januar bei 42,04 USD.Oberhalb dessen rückt dann unter mittelfristiger Betrachtung bereits die Widerstandszone von rund 44,00 USD in den Fokus der Anleger. Sollte es demgegenüber zu starken Rücksetzer kommen, wäre insbesondere unterhalb von 34,00 USD je Anteilsschein größere Vorsicht angesagt. Die Bullen wären dann offensichtlich am Widerstand gescheitert und eine erneute Abwärtswelle könnte sich anschließen.Speziell unter dem Tief vom 14. Februar, bei Notierungen unterhalb von 32,75 USD, könnte dann die nächste Spirale gen Süden starten und zu Verlusten bis mindestens 32,00 USD führen, bevor darunter das tiefliegendere Kursniveau von rund 30,00 USD auf die Agenda rücken dürfte.Der Anfang ist gemacht und nunmehr müssen die Bullen lediglich die Marke von 37,00 USD nachhaltig erobern, sodass im weiteren Verlauf die Kursziele bei 40,00 und darüber bei 42,04 USD anvisiert werden können. Mittelfristig verspricht sich dann sogar noch Potenzial bis zum Widerstandsbereich bei 44,00 USD.Ein durchschnaufen auf aktuellem Niveau kann nach den jüngsten Zugewinnen natürlich nicht ausgeschlossen werden. Sollte die bullische Dynamik allerdings zusammenbrechen, so könnte sich unterhalb von 34,00 USD die Lage durchaus umkehren. Abgaben bis 32,00 USD und darunter bis zur runden Marke von 30,00 USD wären dabei einzukalkulieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.