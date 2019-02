Deal zwischen USA und China könnte Gold unterstützen

Jegliche Lösung eines Handelskrieges zwischen USA und China würde Gold zum Vorteil gereichen, so berichtet Scrap Register . Dabei schrieb die Commerzbank, dass der zunehmende Optimismus gegenüber dem Erreichen eines Handelsfriedens Palladium bereits geholfen habe.Analysten erklären, dass die Auswirkungen des Handelskonflikts, der im letzten Jahr begann, ein stärkerer US-Dollar und eine schwächere Währung Chinas gewesen seien. Beides habe Gold geschädigt. "Obwohl Präsident Trump am Wochenende davon sprach, dass deutlicher Fortschritt erzielt worden ist, wenn es um Gespräche mit China geht, so scheint eine Vereinbarung alles andere als sicher", kommentierte die Commerzbank.Währenddessen stieg der Palladiumpreis um 29 Dollar auf 1.503 Dollar je Unze. "Hoffnungen darauf, dass der Disput gelöst werden könnte, verschaffen Palladium zusätzlichen Aufschwung; dessen Preis stieg um 2% auf ein Rekordniveau von 1.503 Dollar je Unze an diesem Morgen", schrieb die Bank in einem Bericht.Doch die Commerzbank erklärte ebenso, dass der steigende Palladiumpreis "mehr und mehr Indikatoren aufweist, die auf eine Blase hindeuten."© Redaktion GoldSeiten.de