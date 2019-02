Russland sucht Schutz vor Sanktionen

Russland stoppte größtenteils den Export von Gold, da die russische Zentralbank derzeit, und aufgrund der Angst vor US-Sanktionen, große Mengen des Metalls für seine Reserven erwerben würde, berichtet die Webseite UAWIRE . Laut dem russischen Finanzministerium produzierte das Land im letzten Jahr 314,42 Tonnen Gold; 2% mehr als 2017. Die Exporten hingegen gingen um fast 70% auf nur noch 17 Tonnen im Jahr 2018 zurück.Russland sieht Gold als "hundertprozentigen Schutz gegen gesetzliche und politische Risiken", erklärte Dmitry Tulin von der russischen Zentralbank im August. Anders als ausländische Währungen oder Wertpapiere können physische Goldbarren nicht beschlagnahmt werden. Durch den Goldkauf würde die Zentralbank der russischen Föderation 6% des weltweiten Angebots vom Markt nehmen.Sollte Russland das Gold zurück zum Markt fließen lassen, so könnte das den Preis von den aktuellen 1.350 Dollar auf 1.200 Dollar je Unze drücken, prognostiziert Dmitry Puchkarev von BCS. In diesem Szenario sei das jedoch extrem unwahrscheinlich. Die russischen Zentralbank würde Gold nicht zum Spekulieren, sondern als Schutz gegen Sanktionen erwerben. "In diesem Fall wäre ein Rückgang des Goldpreises das geringere Übel."© Redaktion GoldSeiten.de