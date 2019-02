Silber: Ausbruch lässt auf sich warten

Silber konnte in den vergangenen Monaten einen charttechnischen Boden ausbilden, welcher mit einem Bruch der 14,92 USD nach oben aufgelöst wurde. An der bei 16,20 USD liegenden Hürde scheiterte der Kursverlauf, um zeitweise aus dem mehrwöchigen Aufwärtstrend nach untern auszubrechen. Zuletzt kam es im Zuge einer Rückeroberung des Aufwärtstrends erneut zum Scheitern an den 16,20 USD.Es bietet sich bei Silber die Chance, die Rally fortzusetzen, wenn 16,20 USD überwunden werden können. In diesem Fall wäre Spielraum bis zum Abwärtstrend bei 16,50 UISD sowie anschließend in Richtung 16,90 USD vorhanden. Zunächst muss aber einkalkuliert werden, dass Silber unterhalb der 16,20 USD deutlicher abprallt. Sollten dann auch 15,50 USD unterschritten werden, besteht die Gefahr einer Topbildung.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG