Barrick CEO kann bessere Arbeit als Newmont leisten

Barrick Golds CEO verschwendete keine Zeit damit, den Aktionären von Newmont mitzuteilen, dass er bessere Arbeit leisten könne, so berichtet das Star Business Journal . Barrick war schon lange darauf aus, seine Goldfelder in Nevada mit Newmont zu vereinen, doch eine derartige Kombination war bisher aufgrund von Persönlichkeitskonflikte behindert worden."Ich habe viele Zeit in Nevada zugebracht und habe keinen Zweifel daran, dass ich bessere Arbeit als Newmont leisten könnte", meinte Mark Bristow, neuer CEO von Barrick, in einem TV-Interview. "Mark hat noch kein globales Portfolio unterhalten", erklärte Gary Goldberg, CEO von Newmont, hingegen. "Tatsächlich hat noch kein Mitglied seines Teams ein derartig globales Portfolio unterhalten wie wir es tun."Sollte Barrick bei dem Erwerb des anderen Unternehmens erfolgreich sein, so würde man einige australische Assets verkaufen, höchstwahrscheinlich an australische Käufer, meinte Bristow. Aufgrund der Vereinbarung zwischen Newmont und Goldcorp wurde dieser Deal mit Dringlichkeit ausgesprochen. Bristow erklärte, dass er nicht wolle, dass "eine Vielzahl weniger attraktiver Assets von Goldcorp ins Spiel kommen."© Redaktion GoldSeiten.de