Korrektur: MGX Minerals startet in 2. Phase der Entwicklung einer Siliziumanode für leistungsstarke Lithiumionenbatterien

VANCOUVER, 26. Februar 2019 - MGX Minerals Inc. (MGX oder das Unternehmen) (CSE: XMG / FKT: 1MG / OTCQB: MGXMF) hat heute berichtet, dass die Forschungspartnerschaft mit der University of British Columbia (UBC) eine umfassende Basisbewertung von metallurgischem Silizium aus jedem der drei Siliziumprojekte des Unternehmens im Südosten der kanadischen Provinz British Columbia absolviert hat. MGX und UBC arbeiten gemeinsam an der Entwicklung von Lithiumionenbatterien der nächsten Generation, die in der Lage sind, die Energiedichte von derzeit 100 Wh/kg auf 400 Wh/kg zu vervierfachen und sich für den Einsatz in Elektroautos mit größeren Reichweiten und für Netzspeicher eignen.Nach dem Abschluss der ersten Bewertungsphase erfolgt nun Phase II der Zusammenarbeit. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Entwicklung eines skalierbaren Verfahrens zur Veredelung von metallurgischem Silizium aus den MGX-Projekten zu Siliziumanodenmaterial in Batteriequalität. Die so entwickelte Siliziumanode ist ein leistungsfähiger Ersatz für die derzeit verwendete Graphitanode; sie wird die Herstellung von Lithiumionenbatterien mit höherer Energiedichte ermöglichen, welche sich für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Elektrofahrzeuge, Netzspeicher, Telekommunikationssysteme, Funksensoren etc. eignen.Ziel des MGX/UBC-Forschungskonsortiums ist es, eine kostengünstige und skalierbare Methode zu entwickeln, die eine siliziumbasierte Anode zur Verbesserung der Energiedichte von Li-Ionen-Batterien herstellt. Das zweijährige Forschungsprogramm soll sich auf Folgendes konzentrieren: 1) Herstellung von nanostrukturiertem Silizium mittels kostengünstigem metallurgischem Silizium als Ausgangsmaterial sowie 2) Verbund aus nanostrukturiertem Silizium mit kommerziellem Graphit zur Entwicklung einer Hochleistungs-Siliziumanode. Das vorrangige Ziel dieser Forschung ist, die Graphitanode durch Silizium zu ersetzen und kurzfristig ein Hybrid-System fertig zu stellen, das keine Umrüstung der Industrie erfordert. Das ultimative Ziel ist, dass bei der nächsten Generation von Lithium-Ionen-Akkus die Energiedichte von aktuell 100 Wh/kg auf 400 Wh/kg vervierfacht wird, sodass sie für Elektrofahrzeuge mit großer Reichweite und die Langzeitspeicherung genutzt werden können.Dr. Jian Liu, Assistant Professor an der School of Engineering an der UBC Okanagan, leitet eine Forschungsgruppe, die sich mit fortschrittlichen Materialien zur Energiespeicherung beschäftigt. Zuvor war Dr. Liu technischer Leiter für die Entwicklung von Oberflächenbeschichtungen durch Atom- und Molekularlageabscheidung sowie deren Anwendung in der Oberflächen- und Schnittstellentechnik von Anode und Kathode bei Lithium-Ionen-Akkus am Western University und Pacific Northwest National Laboratory.MGX betreibt drei Siliziumprojekte im Südosten der kanadischen Provinz British Columbia: Koot, Wonah und Gibraltar.Aus dem Projekt Gibraltar wurde vor kurzem eine Quarzprobe von einer Tonne zur mineralogischen Analyse an das unabhängige Labor Dorfner Anzaplan (Dorfner) in Deutschland geschickt. Dorfner führte Analysen mittels Röntgenbeugung, chemische Analysen mittels Röntgenfluoreszenzspektroskopie, Analyse der Korngrößenverteilung und der Mineralverarbeitung sowie automatisierte optische Sortierung und Wärmebeständigkeitstests durch. Die Ergebnisse lassen darauf schließen, dass das Material nach der Zerkleinerung und Klassifizierungsfraktion eine hohe ursprüngliche Reinheit (99,5 % wt) aufweist, wodurch die Fraktion aus chemischer Sicht als Rohmaterial von mittlerer Qualität für die Produktion von Silizium mit metallurgischem Gehalt geeignet ist. 