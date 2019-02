Platin: Ausbruch vollzogen

Mit einem weiteren Abverkauf an die zentrale Unterstützung bei 775 USD endete Mitte Februar eine im November 2018 begonnene Abwärtsbewegung bei Platin. Seither befindet sich der Wert im Höhenflug und konnte zuletzt sogar dynamisch über den Widerstand bei 831 USD ausbrechen, an dem das Edelmetall noch im Januar und Anfang Februar gescheitert war. In dieser Woche wurde auch der Widerstand bei 845 USD durchbrochen und damit ein weiteres kurzfristiges Kaufsignal generiert.Zunächst dürfte die kleine Rally bis an die Hürde bei 868 USD führen, ehe es dort zu einer leichten Korrektur kommen kann. Verbleibt der Wert dabei über der 845 USD-Marke, könnte es auch direkt zu einer Ausbruchsbewegung und einem weiteren Anstieg bis 900 USD kommen. Dort dürfte sich eine stärkere Korrektur anschließen. Oberhalb der 912 USD-Marke könnte die Kaufwelle bis 929 USD reichen. Aktuell wäre ein Rückfall unter 845 USD zwar aufgrund der Aufwärtsdynamik ungewöhnlich, würde die laufende Kaufwelle jedoch auch nicht gefährden. Nach einer Gegenbewegung bis 831 USD wäre der nächste Anstieg bis 868 USD und darüber zu erwarten.Erst unter 831 USD wäre der Anstieg unterbrochen und eine scharfe Korrektur bis 806 USD die Folge. Abgaben unter diese Marke würden dann entsprechend die Minirally der letzten Tage beenden und wieder die Bären auf den Plan rufen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG