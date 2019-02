Standard Chartered: Fundamentaler Hintergrund für Gold bleibt positiv

Der fundamentale Hintergrund für Gold bleibt vorteilhaft, so schrieb Standard Chartered in einem Bericht. Obgleich die technischen Daten andeuten, dass eine Abwärtsbewegung für Gold bevorsteht, bleibt der makroökonomische Hintergrund größtenteils unterstützend, berichtet Scrap Register Von Standard Chartered hieß es, dass die spekulativen Investoren ihre bullischen Investitionen in das Metall ausgebaut haben und es nicht nur erwerben, um ihre bearischen Positionen hinter sich zu lassen. "Die Nachfrage der Kleinanleger innerhalb der USA - die in den letzten zwei Jahren deutlich ausblieb - ist ebenfalls gestiegen", erklärte die Bank."Eine Entspannung der Handelsspannungen zwischen USA und China sowie zunehmende Unsicherheit zwecks Brexit werden die örtliche Nachfrage höchstwahrscheinlich anfachen." Doch die fortwährenden Zentralbankenkäufe bieten eine Abfederung für die Preise in einem Umfeld geringerer physischer Nachfrage.© Redaktion GoldSeiten.de