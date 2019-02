Platins unterdurchschnittliche Leistung setzt sich kurzfristig fort

Obgleich sich die Stimmung innerhalb des Edelmetallkomplexes in diesem Jahr klar verbessert hat, hat der Platinpreis weiterhin seine Schwierigkeiten bedeutende Zunahmen zu verzeichnen, so schreibt Metals Focus in seiner aktuellsten Ausgabe von Precious Metals Weekly. Und obwohl das Metall aufgrund von Minenstreiks in Südafrika zurück auf 3-Monatshochs gestiegen ist, sei eine derartige Bewegung wahrscheinlich begrenzt.Das Angebot an Altplatin soll 2019 leicht zunehmen und sein höchstes Niveau in diesem Jahrzehnt verzeichnen. Schlüsselfaktor hierfür sei das Recycling von Autokatalysatoren. Metals Focus ist jedoch skeptisch, ob industrielle Aktionen innerhalb Südafrikas viel dazu beitragen werden, den Platinpreis steigen zu lassen. Palladium hingegen solle deutlicher von Angebotsstörungen innerhalb des Landes profitieren.In diesem Jahr erwartet man des Weiteren eher verhaltene Platinnachfrage. Die Nachfrage aus der Produktion von Autokatalysatoren sollen weiter zurückgehen. Die Unterstützung aus dem Schmucksektor wird kurzfristig ebenfalls schwach bleiben und steht noch immer in starker Konkurrenz zum Goldschmucksektor. Das weltweite makroökonomische Umfeld soll Gold jedoch weiter unterstützen und somit den Platinpreis etwas anheben.© Redaktion GoldSeiten.de