Fitch: Goldproduktion soll "gesund bleiben"

Fitch Ratings erwartet, dass die Goldproduktion in den kommenden Jahren eine "gesunde Wachstumsrate beibehalten" wird, da leicht höhere Preise und solidere Unternehmensbilanzen größere Mineninvestitionen unterstützen würden, so hieß es bei Mining Journal "Wir erwarten, dass der Goldpreis über die kommenden Jahre hinweg langsam höher steigen wird und 2019 durchschnittliche 1.300 Dollar je Unze und bis 2022 1.450 Dollar je Unze erreichen wird." Der weltweit größte Produzent China soll bis 2028 ein eher stagnierendes Wachstum verzeichnen und einen Output von 15 Millionen Unzen Gold im Jahr unterhalten.Fitch erwartet, dass chinesische Unternehmen ihre Investitionen in ausländische Goldminen verstärken werden, wenn die Goldnachfrage des Landes dessen Produktion übertrifft. Die Goldproduktion innerhalb der USA soll hingegen ein stetiges Wachstum beibehalten; Grund dafür seien unter anderem die sich bessernden Preise. Durchschnittlich, so wird erwartet, sollen dort in den Jahren von 2019 bis 2028 pro Jahr 8,04 Millionen Unzen bis 8,83 Millionen Unzen Gold produziert werden.© Redaktion GoldSeiten.de