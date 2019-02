First Majestic Silver: "Das Spiel beginnt" für Silber

In einem Interview mit Kitco News am Rande der BMO Conference berichtete Keith Newmeyer, CEO von First Majestic Silver, seine Aussichten für den Silberpreis in diesem Jahr. Er sei etwas nervös aufgrund der momentanen Gegebenheiten, die er mit 2016 vergleicht. Damals stieg der Silberpreis in der ersten Jahreshälfte ebenfalls stetig bis 18 US-Dollar, fiel dann jedoch abrupt um vier US-Dollar.Dennoch entstehe derzeit eine große Nachfrage auf dem Goldmarkt, höchstwahrscheinlich von Zentralbanken, die sich auch auf den Silberpreis positiv auswirke, so Newmeyer. Er hätte gern einen Silberpreis zwischen 17,50 US-Dollar und 18 US-Dollar, der bereits Anfang 2018 getestet wurde aber dann wieder unter die derzeitigen 14 USD sank.Sollte der Goldpreis über 1.400 US-Dollar steigen, könnte der Silberpreis auch 18 US-Dollar je Unze erreichen und dann würde "das Spiel beginnen", so Newmeyer. Es wäre wahrscheinlich der Beginn eines neuen Fünfjahres-Bullenzyklus.© Redaktion GoldSeiten.de