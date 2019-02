CellCube Energy Storage: Partnerschaft mit Immersa ebnet Weg für Anwendung von 80-MWh-Energiespeicher

Toronto, 27. Februar 2019 - CellCube Energy Storage Systems Inc. (CSE: CUBE, OTCQB: CECBF, Frankfurt: 01X - WKN: A2JMGP) (CellCube oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass Immersa plant, in diesem Jahr 15 Projekte mit Energiespeichersystemen von CellCube mit 20 MW / 80-120 MWh auf den Markt im Vereinigten Königreich zu bringen. CellCube und Immersa sind eine strategische Partnerschaft eingegangen, um erneuerbare Technologielösungen unter Anwendung von Energiespeichersystemen in das Stromnetz zu bringen (siehe Pressemitteilung vom 31. Januar 2019).Die Partnerschaft mit Immersa etabliert unsere Vanadium-Redox-Flüssigbatterie weiterhin als das Energiespeichersystem der Wahl zur Unterstützung erneuerbarer Energien und des Stromnetzes, sagte Mike Neylan, CEO von CellCube. Die nivellierten Kosten für Vanadium-Redox-Flüssig-Energiespeichersysteme werden weiter sinken und noch mehr Märkte erschließen.http://www.energystoragejournal.com/2019/02/21/deal-paves-way-for-80mwh-of-flow-battery-deployment-on-uk-market/21. Februar 2019. Die strategische Partnerschaft zwischen dem kanadischen Unternehmen CellCube Energy Storage Systems und Immersa mit Sitz im Vereinigten Königreich ziele darauf ab, Vanadium-Redox-Flüssigbatteriesysteme mit 20 MW / 80-120 MWh auf den Markt im Vereinigten Königreich zu bringen, sagte Immersa im Gespräch mit dem ESJ in dieser Woche.Hinsichtlich unseres ersten Berichts über die Transaktion am 7. Februar kann das ESJ bestätigen, dass Immersa plant, sowohl kurz- als auch langfristige Märkte zu erschließen, um in diesem Jahr bis zu 15 Projekte unter verschiedenen Betriebsmodi durchzuführen.Das Unternehmen beabsichtigt, Flüssigbatterien zu verwenden, um auch in den Markt für Firm Frequency Response und Laststeuerung im Vereinigten Königreich einzusteigen, obwohl Flüssigbatterien traditionell mit längerer Lebensdauer und längeren Resonanzanwendungen in Zusammenhang stehen.Robert Miles, CEO von Immersa, sagte im Gespräch mit dem ESJ, dass er davon überzeugt sei, dass es zurzeit einen Mangel an Energiespeicherprojekten gebe, da der behördliche Fokus fehle.Der ehemalige Head of Commercial von British Gas sagte: Der Energiespeichermarkt im Vereinigten Königreich legte aufgrund kontinuierlicher politischer Veränderungen, vertraglicher Unklarheiten und der nicht erkannten Vorteile von Batteriespeicherprojekten im Rahmen gesetzlicher Definitionen einen holprigen Start hin.Bereits jetzt erkennen wir einen Widerspruch zwischen den Innovationsabteilungen von DNO und National Grid sowie der tatsächlichen Umsetzung und den aktuellen Richtlinien, an denen die Techniker arbeiten.Dies wird zu einem Boom des Marktsektors führen, um mit den geplanten Anforderungen Schritt zu halten. Die VFRB wird in den nächsten zehn Jahren der dominierende Player sein.Dies wird mit dem Paradigmenwechsel hin zu einer Anforderung für Batterien mit längerer Lebensdauer und der Fähigkeit, den Kapazitätsmarkt zu beliefern, erweitert werden - und die VFRB scheint die am besten geeignete Technologie für die Zukunft zu sein. Durch die Volatilität der Rohstoffpreise und die eingeschränkte Netzkapazität kann die VFRB tatsächlich jedes Marktsegment in diesem Sektor unterstützen.Immersa führt zurzeit mehrere Gespräche mit Entwicklern und jedes der unten aufgeführten Projekte könnte zuerst eingesetzt werden.- Eine VFRB kann über Nacht aufgeladen und über einen Zeitraum von acht Stunden entladen werden - während der Produktionszeiten in einem Industrie- und Handelsunternehmen, das seine Produktionsanlagen erweitern möchte, wenn das lokale Netzwerk jedoch keine Kapazitäten dafür hat. Dies wird es dem Unternehmen ermöglichen, seinen Vor-Ort-Lastdurchsatz tagsüber zu erhöhen, ohne seine Importkapazitätsbeschränkung zu erhöhen. Es wird auch in der Lage sein, auf die Einnahmen aus der Laststeuerung zuzugreifen.- Ein Industrie- und Handelsunternehmen setzt zunehmend auf die Stromerzeugung vor Ort, doch die Produktion übersteigt die Echtzeitnutzung, sodass die VFRB während der Verbrauchszeiten überschüssige Energie vor Ort nutzt. Darüber hinaus wird es in der Lage sein, auf die Einnahmen aus der Laststeuerung zuzugreifen.- Gemeinsamer Standort. Sowohl Wind- als auch Solarparks, die Exportbeschränkungen unterliegen oder den Verkaufspreis des Rohstoffs maximieren möchten, indem sie entscheiden, wann sie den Strom verkaufen möchten. Darüber hinaus können sie aufgrund der verfügbaren Kapazität der Batterie entweder zum Laden oder zum Entladen auf Einnahmen aus gestapelten Ausgleichsdienstleistungen zugreifen.- Entwicklung eigenständiger Projekte. Gegenstand eines Abkommens mit einigen Standorten, die an das Stromnetz angebunden sind, um FFR- und andere Ausgleichseinnahmen zu erzielen- Gemeinsamer Standort mit Combine Cycle Gas Turbines zur Steigerung von Umsatz und Profitabilität- Außerbetriebnahme von Dieselgeneratoren, die durch die VRFB von CellCube ersetzt werdenCellCube ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das unter dem Kürzel CUBE an der Canadian Securities Exchange, unter dem Kürzel CECBF am OTCBB sowie unter dem Kürzel 01X (WKN: A2JMGP) an der Frankfurter Börse notiert und dessen Hauptaugenmerk auf die schnell wachsende Energiespeicherbranche gerichtet ist, die von einem hohen Bedarf an erneuerbaren Energien geprägt ist.CellCube liefert vertikal integrierte Energiespeichersysteme für die Stromindustrie und hat kürzlich die Aktiva der Gildemeister Energy Storage GmbH (firmiert nunmehr als Enerox GmbH), des Entwicklers und Herstellers der Energiespeichersysteme von CellCube, erworben. CellCubes andere Tochtergesellschaften sind Cube Switchgear Systems und Power Haz Energy Mobile Solutions Inc. Das Unternehmen hat auch in Braggawatt Energy Inc., eine Online-Finanzierungsplattform für erneuerbare Energien, investiert.CellCube entwickelt, produziert und vermarktet Energiespeichersysteme, die auf der Vanadium-Redox-Technologie basieren, verfügt über 130 Projektinstallationen und kann eine Betriebserfahrung von zehn Jahren vorweisen. Seine hochintegrierten Energiespeichersystem-Lösungen weisen nach 11.000 Zyklen eine Restenergiekapazität von 99 Prozent auf, wobei der Schwerpunkt auf größere containerisierte Module gerichtet ist. 