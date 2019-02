Eine Mischung aus Platingruppenmetallen

Die Platingruppenmetalle (PGMs) - Platin, Palladium, Rhodium, Ruthenium, Iridium und Osmium - werden aus demselben Erz gewonnen und gehören zu einer Familie sechs individueller Elemente, die chemisch, physisch und anatomisch ähnlich sind, heißt es in einem Bericht vom World Platinum Investment Council . Sie besitzen komplementäre Attribute, die kombiniert werden können, um durch Mischung bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen.PGM-Gemische werden aus einer Vielzahl von Gründen verwendet; üblicherweise, um Charakteristika wie die elektrische Konduktivität und den Korrosions- oder Temperaturwiderstand zu verstärken und das Gemisch damit nützlicher zu machen als die individuellen Elemente alleine. In einigen Fällen kann eine Kombinierung der PGMs sogar die Gesamtkosten des Materials reduzieren, während die wichtigen Eigenschaften zeitgleich beibehalten werden.In der Schmuckherstellung wird Platin an vielen Märkten üblicherweise mit einer Reinheit von 90% bis 95% verwendet. Abhängig vom Anwendungsbereich wird es mit Rhodium oder Iridium vermischt. Viele Hochzeitsringe sind beispielsweise aus einem Platin-Ruthenium-Gemisch hergestellt.Derzeit wird in den USA daran gearbeitet, ein Gemisch auf Platin und Gold herzustellen, das widerstandsfähiger ist als hochfester Stahl. Sollte dies erfolgreich sein, so könnte dieses neue Gemisch für die Herstellung elektronischer Komponenten verwendet werden.© Redaktion GoldSeiten.de