Sphinx et SOQUEM recoupent, 2,2 % zinc sur 10 mÃ¨tres, incluant 12,8 % zinc sur 1,0 mÃ¨tre sur le projet Calumet-Sud

MONTRÉAL,QC / ACCESSWIRE / le 27 février 2019 / Ressources Sphinx ltée. (« Sphinx » ou la « Société ») (TSX-V : SFX) et sa partenaire SOQUEM ont le plaisir d'annoncer les résultats d’analyse de trois premiers sondages, sur un total de 29 sondages qui ont été réalisés en janvier le long de la zone zincifère de 1 500 m de longueur reconnue en surface à l’automne 2018 (voir le communiqué de presse du 15 novembre 2018).

Faits saillants

Le sondage CS-19-11 a recoupé 12,8 % zinc sur 1,0 mètre compris dans 2,2 % zinc sur 10 mètres.

L’ajout de 1 100 m en bonifiant la campagne prévue de 2 400 mètres à 3 500 mètres (voir le communiqué de presse du 4 février 2019), a permis de démontrer la répétition des horizons zincifères.

Les résultats de forage révèlent deux (2) horizons zincifères situés près de la surface alors que les travaux de surface n’en révélaient qu’un seul à l’automne. Ceux-ci sont interprétés comme des plis serrés expliquant la répétition des couches et l’épaississement de celles-ci par rapport aux observations de terrain de l’automne 2018 et aux observations dans les sondages du gîte Sonny (voir le communiqué de presse du 20 mars 2018).

Les résultats de forage significatifs pour ces trois (3) sondages sont présentés dans le Tableau 1 ci-dessous; y compris la Figure 1 et des informations sur l'assurance qualité et le contrôle de la qualité. L’épaisseur réelle est estimée aÌ€ 100 % de la longueur de l’intersection minéralisée dans tous les sondages.

Les résultats d’analyses des 26 autres sondages implantés en janvier 2019 sont attendus dans les prochaines semaines.

Tableau 1 - 2018 Résultats des analyses des sondages.

Composites pondérés par la longueur des échantillons.

Numéro

du

sondage De

(m) À

(m) Intersection

minéralisée

(m) %

Zinc CS-19-04 5,80 15,00 9,20 1,35 CS-19-11 41,00 51,00 10,00 2,18 inc. 41,00 42,00 1,00 12,75 CS-19-11 88,00 93,00 5,00 2,08 CS-19-29 117,00 122,00 5,00 2,19

Protocole analytique

Les échantillons ont été analysés au laboratoire ALS de Val-d’Or, au Québec. La procédure d’analyse comprend le broyage, la séparation et l’analyse en utilisant une dissolution au peroxyde de sodium avec une finition avec ICP AES. Sphinx applique au programme des procédures de QA/QC conformes aux normes de l’industrie.

Supervision et personnes qualifiées

Le programme de forages de l’hiver 2019 est effectué sous la supervision de M. Jeremie Ryan et sous la direction de Michel Gauthier, Ph. D. (géo et administrateur de la Société), personne qualifiée en vertu du Règlement canadien 43-101. Ce communiqué de presse a été préparé par Normand Champigny, (ing., administrateur et personne qualifiée de la Société).

Au sujet de SOQUEM

SOQUEM, filiale de Ressources Québec, est un acteur de premier plan dans l’exploration minière au Québec. SOQUEM a pour mission de favoriser l’exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle a participé à plus de 350 projets d’exploration et pris part à d’importantes découvertes d’or, de diamants, de lithium et de plusieurs autres minéraux.

Au sujet de Sphinx

Sphinx est une société d’exploration minière qui concentre ses activités dans le sud-ouest du Québec à la recherche de gisements de métaux usuels (zinc, cuivre, plomb) et de métaux précieux (palladium, platine, or et argent). La Société est tout particulièrement active dans la MRC de Pontiac où réside son président et chef de la direction. Elle est forte d’un important actionnariat local qui contribue à l'acceptabilité sociale.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site web de Sphinx ou communiquer avec la personne suivante :

Jeremie Ryan

Président et chef de la direction

819 664 2632

info@sphinxresources.ca

www.sphinxresources.ca

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent de responsabilité quant au caractère adéquat ou à l’exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les activités et les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus et des activités prévues. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont décrits dans les rapports périodiques de Sphinx, y compris le rapport annuel, ou les documents que Sphinx dépose à l’occasion auprès des autorités en valeurs mobilières.

Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse sont à jour à la date des présentes. Sphinx ne s’engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs suite à de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf tel qu’exigé par la loi.

