6.250 Jahre alter Bulle noch immer stark

Es gibt Gezeiten für der Menschen Treiben;

Nimmt man die Flut wahr, führt sie uns zum Glück,

Versäumt man sie, so muß die ganze Reise

Des Lebens sich durch Not und Klippen winden.

Wir sind nun flott auf solcher hohen See

Und müssen, wenn der Strom uns hebt, ihn nutzen,

Wo nicht, verlieren, was zur See wir wagten.

“Die globalistische Neue Weltordnung könnte zerfallen. Erstens: Alle Regierungen der Welt sind heutzutage sozialistisch - eine Garantie für ihr Scheitern.



Zudem hat die globale Verschuldung einen Umkipppunkt erreicht (spätestens bis 2022). (Das Wort "debt" kann auf das Wort "death" zurückgeführt werden.)



Das Rotchina der Sozialkredite könnte unter der Last unverantwortlicher, exzessiver Verschuldung sowie imperialistischer Überdehnung implodieren.



Die ungewählte elitäre EU fällt schon jetzt auseinander - Italien, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Polen und Ungarn revoltieren.



Das US-Imperium ist im Selbstzerstörungsmodus - durch militärische Überstrapazierung, krasse Überschuldung auf allen Ebenen und den verwöhnten, kindischen, an-allem-Anstoß-nehmenden Egoismus von Identitätsgruppen und Sozialleistungsempfängern, die sich um das zanken, was der Staat von produktiven Bürgern erbeutet, während sie von milliardenschweren oligarchisch geführten Großkonzernen auseinandergenommen werden.



Zudem sind fast alle Regierungen kultur-marxistisch und ebenso destruktiv.



Dann gibt es noch die Instabilität der Erdmagnetpole, das rapide abnehmende Erdmagnetfeld, steigende Intensität und Anzahl von Vulkanausbrüchen und Erdbeben, aber auch solare Instabilität, ganz zu schweigen von teurer und zunehmend knapper werdender Energie.



Das Risiko der Stilllegung des Internets.



Das Risiko einer bevölkerungsvernichtenden Epidemie (möglicherweise ein Virus, künstlich hergestellt) und das Risiko eines vernichtenden globalen Atomkriegs.



Die heutige Menschheit, zumindest die verrückten, narzisstischen, soziopathischen, psychopathischen und luziferischen Herrscher, scheinen eine allumfassende Todeslust zu verspüren […]”

"Ratten, öffentliche Stuhlentleerung, unverhohlener Drogenkonsum:

Unsere westlichen Großstädte werden zu unbewohnbaren Elendslöchern"

Kommt als Nächstes ein totaler Zusammenbruch des Finanzsystems, oder werden wir erleben, wie die Globalisten die Herrschaft der Welt erlangen? In welche Richtung es auch geht: Die Welt befindet sich jetzt an ihrem historisch wichtigsten Scheideweg. Shakespeare hat es eloquent in Julius Caesar zum Ausdruck gebracht:Einer der schlausten Köpfe der Finanzwelt, R.E. McMaster, fasste die globale Situation wie folgt zusammen:Viele dieser Vorhersagen lassen sich kaum in Abrede stellen. R.E. McMaster ist eine gemäßigte Person mit einwandfreier Erfolgsbilanz, seit 50 Jahren.Es ist möglich, dass die Elite mit Nachdruck an ihrer globalistischen Agenda zur Übernahme der Weltherrschaft arbeitet. Falls sie ihre gesteckten Ziele erreichen sollte, wird das Leben auf der Erde extrem unangenehm werden, um es milde zu sagen. Zudem wird es keine Zufluchtsorte geben.Doch selbst die besten Pläne können schiefgehen. Der Sand im Getriebe der Elite wird höchstwahrscheinlich ein Totalzusammenbruch des Finanzsystems sein. Dieser würde zuerst mit einer finalen Runde Geldschöpfung einhergehen, die in den meisten westlichen Ländern und den Schwellenländern eine Hyperinflation entstehen lässt. Doch sie wird nicht wirksam sein, weil die Welt erkennen wird, dass wertlose Papierzettel oder Computereinträge einfach keinen ewigen Wohlstand schaffen können.Nach einer kurzen hyperinflationären Phase werden wir eine Implosion des Finanzsystems erleben, wenn die globalen Schulden und Verbindlichkeiten von derzeit mindestens 2 Billiarden $ in einem schwarzen Loch verschwinden werden. Wenn die Schulden implodieren, werden auch alle schuldenfinanzierten Bubble-Assets implodieren, so auch Aktien, Immobilien und Anleihen.Die Welt ist also derzeit nicht in der Lage, die Flut wahrzunehmen, die zum Glück führt. Leider wird die Reise der Welt, egal in welche Richtung sie geht, durch Not und Klippen führen. Wir stecken in einer LOSE-LOSE-Situation, und am Ende geht es nur noch um das am wenigsten schmerzhafte Endergebnis.Da die Welt nicht wählen kann, wohin sie steuert, müssen wir nach der wahrscheinlichsten Option suchen. Ich persönlich glaube, dass ein Zusammenbruch des Finanzsystems und der Weltwirtschaft wahrscheinlicher ist als die globalistische Kontrolle der Welt. Man könnte argumentieren, dass die Globalisten den Zusammenbruch orchestrieren und die daraus resultierende Anarchie ausnutzen, um die Kontrolle zu übernehmen. Ich denke jedoch, dass der anstehende ungeordnete Neustart der Weltwirtschaft sich unmöglich durch Individuen, Staat oder militärische Macht kontrollieren lässt.Die kommenden Jahre und Jahrzehnte werden also entsetzlich werden, egal welchen Weg die Welt einschlägt. Ein Neustart ist absolut notwendig für den Beginn der nächsten Wachstumsphase. Wir brauchen ein globales Feuer, das das aktuelle System bis auf die Grundmauern niederbrennt. Allein das ist die Ausgangslage für neue grüne Triebe, die die Grundlage bilden werden für gesundes Wachstum und die neue Weltwirtschaft.Michael Snyder veröffentlichte vor Kurzem einen Artikel in Major Western Cities mit dem Titel: