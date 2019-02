AngloGold Ashanti - Nach über 120% Kursgewinn jetzt noch rein?

Gold macht es möglich. Der Minensektor springt wieder an und lässt so manch Anleger an die gute alte Zeit rückbesinnen als Goldminenaktien sich noch in ein paar Monaten im Preis verdoppelt haben. Der HUI-Aktie AngloGold Ashanti Ltd. ist dieses Kunststück nun gelungen. Seit den Tiefs im August 2018 ging es fast geradlinig aufwärts. Genau 124,33% trennen das Vorjahrestief und das jüngste Hoch aus der letzten Woche. Sollten Anleger jetzt noch auf den fahrenden Zug aufspringen?In der letzten Einschätzung vom 30. November 2018 "AngloGold Ashanti - Kurz vor dem Sprung!" war diese Entwicklung schon konkret absehbar. Der Keil wurde wie erwartet nach oben verlassen. Die genannte Triggermarke von 10,50 USD wurde Anfang Dezember 2018 schon überwunden. Und ab da fand die Aktie kein Halten mehr. AngloGold Ashanti erreichte am 20. Februar mit 15,86 USD den höchsten Stand seit Oktober 2016.Mit diesem Niveau scheint jetzt allerdings erst einmal das vorläufige Ende der Fahnenstange erreicht worden zu sein. Besonders der RSI-Indikator, der kürzlich mit Werten von 77 auf Wochenbasis so hoch stand wie zuletzt im Juli 2016, deutet das an. Damals wurden diese Extremwerte erreicht, kurz bevor die Aktie zu der 2-jährigen tiefen Gegenbewegung angesetzt hat.Jetzt geht es zwar nicht um eine ähnliche oder vergleichbare Gegenbewegung, aber AngloGold Ashanti sieht zumindest danach aus, als wenn es ab jetzt für mehrere Wochen wieder korrektiv abwärts gehen könnte. Als Kursziel bietet sich die grüne Unterstützungslinie um ca. 12 USD an, die sich durch das Zwischenhoch aus dem Januar 2018 herleitet. Ab dort könnte es dann erneut für viele Wochen dem noch immer aktiven Kursziel zwischen ca. 19,53 und 22,91 USD entgegengehen.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.