Portofino Resources schließt Vereinbarung hinsichtlich Yergo ab

Vancouver, 28. Februar 2019 - Portofino Resources Inc. (POR: TSX-V) (POT: FWB) (Portofino oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit einem privaten argentinischen Konzessionsinhaber eine geänderte Vereinbarung über den Erwerb sämtlicher Besitzanteile (100 %) am Lithiumsole-Salar-Projekt Yergo in Catamarca (Argentinien) unterzeichnet hat. Das 2.932 Hektar große Projekt umfasst den ganzen Salar und befindet sich rund 20 Kilometer südöstlich des Projekts 3Q von Neo Lithium Corp. Den Projektstandort können Sie unter folgendem Link einsehen: Portofino Resources - Lithiumprojekte in Catamarca.Wir freuen uns sehr, dass wir eine (zuvor angekündigte) Vereinbarung neu verhandeln konnten. Dadurch verringern sich unsere Akquisitionskosten und wir erhalten Zugang zu einem historisch unzureichend erkundeten Lithiumsole-Salar in der lithiumproduzierenden Provinz Catamarca. Der Standort Yergo ergänzt unser Projektportfolio und wir beabsichtigen, im Laufe des argentinischen Sommers, also bald, ein Programm mit Oberflächenprobenahmen aufzunehmen, sagt Portofino-CEO David Tafel.Als Gegenleistung für den Erwerb sämtlicher Anteile an den Konzessionsgebieten hat sich Portofino dazu verpflichtet, dem Verkäufer über einen Zeitraum von 48 Monaten jährlich steigende Zahlungen über insgesamt 370.000 USD in nachstehender Reihenfolge zu leisten:- a)-10.000 USD bei Unterzeichnung der Vereinbarung (gezahlt)- b)-12 Monate nach Genehmigung durch die TSX-V 20.000 USD- c)-24 Monate nach Genehmigung durch die TSX-V 70.000 USD- d)-36 Monate nach Genehmigung durch die TSX-V 120.000 USD- e)-48 Monate nach Genehmigung durch die TSX-V 150.000 USDFerner gibt das Unternehmen bekannt, dass das Board of Directors im Einklang mit dem Aktienoptionsplan des Unternehmens bestimmten Board-Mitgliedern, leitenden Angestellten und Beratern des Unternehmens insgesamt 1.500.000 Optionen gewährt hat. Die Optionen können innerhalb eines Zeitraums von bis zu 5 Jahren zum Preis von 0,08 Dollar ausgeübt werden.Portofino ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Das Unternehmen ist an mehreren aussichtsreichen Lithiumkonzessionen in Salaren im weltweit bekannten Lithiumdreieck in Catamarca, Argentinien beteiligt.Für das Board:David G. TafelChief Executive OfficerDavid Tafel, CEO, Director604-683-1991Suite 520 - 470 Granville StreetVancouver, BC, KANADA V6C 1V5Telefon: 604-683-1991Fax: 604-683-8544www.portofinoresources.cominfo@portofinoresources.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen zum zukünftigen Betrieb von Portofino Resources Inc. (das Unternehmen). Alle zukunftsgerichteten Aussagen zur zukünftigen Planung und Betriebstätigkeit des Unternehmens - z.B. wie die Unternehmensführung die Erwartungen oder Meinungen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt bewertet - unterliegen möglicherweise bestimmten Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, die nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Leistungen sowie die Explorations- und Finanzergebnisse erheblich von allfälligen Schätzungen oder Prognosen unterscheiden können.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!