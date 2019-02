Gold: Es wird kritisch

Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 1.301 USD setzte der Goldpreis Ende Januar seine im August begonnene Aufwärtsbewegung dynamisch fort und erreichte kurz nach diesem Kaufsignal auch die Hürde bei 1.326 USD. Nach einem Pullback bis 1.301 USD startete Mitte Februar die zweite Aufwärtsbewegung, die über 1.326 USD und bis 1.346 USD führte. In den vergangenen Tagen kam es jedoch zu einer weiteren Korrektur, die im gestrigen Handel wieder deutlich unter die 1.326 USD-Marke zurückführte.Der Goldpreis nähert sich der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie und sollte diese als Sprungbrett in Richtung 1.335 USD und darüber bis 1.346 USD nutzen, um nicht Gefahr zu laufen in einen neuerlichen Abwärtsstrudel zu geraten. Denn ein Bruch der Trendlinie und die bereits erfolgte Neutralisierung des letzten Teilanstiegs seit 1.301 USD würden für Abgaben bis an genau diese Marke sorgen.Die Struktur der Abwärtsbewegung lässt den Schluß zu, dass genau dies passieren wird und Gold zunächst weiter zurückfällt. Ausgehend von 1.301 USD könnte jedoch eine weitere Aufwärtswelle einsetzen. Darunter wäre dagegen ein Verkaufssignal aktiv und mit einem Einbruch bis 1.276 und 1.265 USD zu rechnen.Reißen die Bullen dagegen jetzt das Ruder herum, könnte ein Ausbruch über 1.346 USD zu Zugewinnen bis 1.375 USD führen. Ein erstes Indiz für die Fortsetzung der Hausse der letzten Monate wäre ein Anstieg über 1.335 USD.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG