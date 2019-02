Venezuela schaffte heimlich 8 Tonnen Gold davon

Mindestens 8 Tonnen Gold wurden in der letzten Woche aus den Tresoren der venezolanischen Zentralbank entnommen, so hieß es laut Reuters . Letzte Woche, von Mittwoch bis Freitag, wurde das Gold in Regierungsfahrzeugen transportiert, wobei keine regulären Sicherheitsleute in der Bank präsent waren. "Man plant, es im Ausland illegal zu verkaufen", erklärte der Abgeordnete Angel Alvarado.Das genaue Ziel des Goldes wurde jedoch nicht benannt. Angeblich fand diese Operation statt, während der Zentralbankchef, Calixto Ortega, außerhalb des Landes unterwegs war. Im Jahr 2018 wurden insgesamt 23 Tonnen produzierten Goldes von Venezuela per Flugzeug nach Istanbul gebracht, so besagen Quellen und Daten der türkischen Regierung.Ebenso wurden im selben Jahr weitere 20 Tonnen monetären Goldes aus den Tresoren der Zentralbank entnommen; damit befänden sich die Bestände bei 140 Tonnen, die niedrigste Zahl in 75 Jahren.Die Vereinigten Staaten, die hinter dem Oppositionsführer Juan Guiado stehen, versuchten Maduro zur Niederlegung seines Amtes zu bewegen und Neuwahlen herbeizuführen. Dabei warnten sie Banker und Trader davor, in venezolanischem Gold zu handeln.© Redaktion GoldSeiten.de