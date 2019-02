M&A - Das ist erst der Anfang dieses Wahnsinns

Der aktuelle Fusionswahnsinn innerhalb der Goldbergbaubranche ist keine Eintagsfliege - sie hat gerade erst begonnen, berichtet The Street . Wenn die Unternehmen nicht schrumpfen möchten, dann müssen sie sich gegenseitig verschlingen. "Es wird eine neue Welle an Fusionen und Übernahmen geben, um Reserven auszubauen. Denn organisches Wachstum ist eher eine Seltenheit", so erklärte Matthew Miller vom Finanzforschungsunternehmen CFRA.In anderen Worten solle man also mehr Fusionen und Übernahmen erwarten. Diese fortwährenden Aktivitäten innerhalb der Goldbranche bedeuten, dass die Aktienkurse der Goldbergbauunternehmen allgemein, und vor allem der Juniors, in den kommenden Monaten und Jahren in die Höhe schnellen sollten. Doch Investoren sollten sich auf einen größeren Faktor konzentrieren; das Problem, dem sich diese Unternehmen gegenübersehen: Sie müssen ihre Ressourcen erneuern."Reservenwachstum durch Übernahmen ist billiger als Wachstum durch Bergbauarbeiten, vor allem für große Bergbauunternehmen", meinte Miller. Geologen zu beauftragen, die in der Wildnis nach neuen Erzvorkommen suchen, sind demnach teurer und deren Ergebnisse schwer vorherzubestimmen.© Redaktion GoldSeiten.de