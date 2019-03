Mexiko: Gold- und Silberförderung Nov. 2018

Vor Kurzem veröffentlichte das mexikanische Institut für Statistik und Geografie INEGI die aktuellen Angaben der Gold- und Silberförderung des mexikanischen Bergbaus im November 2018. Laut diesen Daten stieg zwar die Fördermenge im Goldbergbau im Vergleich zum Vormonat leicht an, doch im Silberbergbau sank sie.Demnach wurden im elften Monat des Jahres insgesamt 9.273 kg Gold in den mexikanischen Minen gefördert, ein kleines Plus von 0,38% im Vergleich zu 9.238,4 kg im Oktober 2018. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum produzierten die mexikanischen Goldminen 13,1% weniger Gold als 10.670,8 kg im November 2017.Bei der Silberfördermenge wurde sowohl im Vergleich zum Vormonat als auch zum Vorjahreszeitraum eine Abnahme verzeichnet. So stießen die mexikanischen Silberminen im November 2018 443,2 Tonnen Silber aus, eine Abnahme von 4,53% verglichen mit 464,3 Tonnen Silber im Vormonat sowie 8,1% weniger als 482,1 Tonnen Silber im November 2017.© Redaktion GoldSeiten.de