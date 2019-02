Tahoe Resources - Die Entscheidung steht noch aus

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die nordamerikanische Edelmetallmine Tahoe Resources Inc. befindet sich noch immer in der Entscheidungsphase wie man mit Blick auf den beigefügten Wochenchart sieht. Im Nachgang der starken Erholung zum Ende des Jahres 2018, befindet sich die Aktie seither in einer Seitwärtsbewegung. Die Rahmenparameter sind daher schnell definiert. Ein Anstieg über 3,90 USD auf Wochenschlusskursbasis erlaubt eine weitere Erholung bis 4,25 USD und darüber, unter mittelfristiger Betrachtung, durchaus bis hin um Level bei rund 5,25 USD.Unterhalb von 3,40 USD sollte man hingegen eine neuerliche Schwäche favorisieren. Dementsprechend könnte es dabei weiter gen Süden bis 3,25 USD und darunter bis 2,75 USD in die Tiefe gehen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.