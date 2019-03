Sonoro Metals Corp. schließt Abkommen für Finanzberatungsservices

VANCOUVER, 28. Februar 2019 - Sonoro Metals Corp. (TSXV: SMO; OTCQB: SMOFF; FRA: 23SP) ("Sonoro" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen mit InProved Pte. Ltd. ("InProved") ein Abkommen für Finanzberatungsservices (das "Abkommen") geschlossen hat. InProved ist eine in Singapur ansässige Finanzberatungsgesellschaft, die sich auf die Strukturierung von Schulden ohne Rückgriffsanspruch für die Energie- und Ressourcensektoren spezialisiert. Die Gesellschaft wird von ihrem Gründer und geschäftsführenden Partner, Huan Johnson Koh, geleitet.Laut Abkommen wird InProved der Sonoro Metals Finanzberatungsservices bieten, einschließlich der Unterstützung bei der Strukturierung und der Suche nach einer Fremdfinanzierung, um Sonoros Pläne zur weiteren Exploration und möglichen Entwicklung seines Goldprojekts Cerro Caliche in Sonora, Mexiko zu unterstützen. Während der 240-tägigen Laufzeit des Abkommens wird InProved hinsichtlich solcher Fremdfinanzierungstransaktionen der exklusive Finanzberater von Sonoro sein und wird für den Erhalt gewisser Erfolgshonorare und der Erstattung angemessener Auslagen berechtigt sein."Wir sind begeistert, mit InProved zu arbeiten, um Zugang zu institutionellen Investoren und zum asiatischen Investorenmarkt zu haben, da wir die Durchführung einer nicht verwässernden Finanzierung für die Konstruktion eines Pilot-Goldbetriebes auf unserem Projekt Cerro Caliche beabsichtigen," sagte Kenneth MacLeod, President und CEO von Sonoro. "Unser Ziel ist eine Verringerung der Verwässerung für unsere Aktionäre, indem wir die Einkünfte aus dem geplanten Betrieb zur Finanzierung der zukünftigen Exploration und der Entwicklungsarbeiten auf unseren Liegenschaften Cerro Caliche und San Marcial verwenden werden."In Verbindung mit und während der ersten Arbeitsphase beabsichtigt Sonoro gemäß dem Abkommen, ein unabhängiges Ingenieurbüro mit der Durchführung einer NI 43-101 konformen Vormachbarkeitsstudie zu beauftragen, die die Realisierbarkeit der Entwicklung einer Haufenlaugungsanlage auf Cerro Caliche prüfen wird. Je nach Ergebnis dieser technischen Prüfung wird Sonoro die Option haben, das Abkommen fortzusetzen oder aufzukündigen."InProved und ihre Partner haben Sonoros Explorationskampagne auf Cerro Caliche im vergangenen Jahr verfolgt und sind der Ansicht, dass das Managementteam des Unternehmens, das technische Team und das Projekt Cerro Caliche bemerkenswert sind," sagte Huan Koh, Managing Director bei InProved Singapur. "Folglich betrachten wir Cerro Caliche für asiatische Investoren, institutionelle Investoren und Bergbauunternehmer als einen idealen Einstieg in Gold."Sonoro Metals Corp. ist ein börsennotiertes Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit einem Portfolio von sich in der Explorationsphase befindlichen Edelmetallliegenschaften im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Die sehr erfahrenen Betriebs- und Managementteams können Erfolge bei der Entdeckung und Entwicklung von Rohstofflagerstätten vorweisen.Kenneth MacLeod, President u. CEOTel.: +1-604-632 1764info@sonorometals.comIm deutschsprachigen Raum:AXINO GmbHFleischmannstraße 15, 73728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11Fax +49-711-82 09 72 15office@axino.dewww.axino.deDiese Pressemitteilung ist nicht für die Verteilung an US-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den USA bestimmt.Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.