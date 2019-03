Stimmung an den Metallmärkten überraschend positiv

Die Stimmung gegenüber den Metallen im Allgemeinen scheint überraschend positiv zu sein, so berichten Analysten von BMO Capital Markets. In dieser Woche hielt das Unternehmen eine wichtige jährliche Konferenz, die viele Investoren und CEOs großer Bergbauunternehmen anzog, heißt es laut Scrap Register "Während der Konferenz haben wir herausgefunden, dass die Stimmung gegenüber der Prognose für die Metallmärkte überraschend positiv zu sein scheint, trotz der kürzlichen Schwäche der makroökonomischen Daten der Branche", so BMO."Interessant war jedoch, dass chinesische Marktteilnehmer, mit denen wir während dieses Events sprachen, andeuteten, dass die Stimmung an ihrem Heimatmarkt, was den Ausblick für die Wirtschaft angeht, derzeit schlechter ausfällt, als die der internationalen Investoren."Während der Konferenz kamen viele Fragen bezüglich Rohstoffen wie Kupfer, Gold, Nickel und Zink auf. Laut Analysten scheint Aluminium aktuell für die meisten Investoren weg vom Fenster zu sein.© Redaktion GoldSeiten.de