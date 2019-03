Minaurum Gold Inc. im ausführlichen Podcast

Ihr Browser kann dieses Tondokument nicht wiedergeben.





Sie können es unter diesem Link abrufen.



Die Aktie scheint immer noch unter dem Depot-Verkauf des nordamerikanischen Newsletters zu leiden. Das ist schade, zumal die Börsenbriefschreiber die Aktie nur verkauft haben, um Liquidität zu bekommen und nicht aufgrund der Geschäftsaussichten.John Kaiser, Newsletter-Urgestein in Nordamerika, hat Minaurum zuletzt näher unter die Lupe genommen und die Aktie in einem Podcast ausführlich besprochen.Er erklärt haargenau, wie Minaurum Gold vorgeht, was der erste Fund zu bedeuten hat, warum Minaurum mehr und mehr Landflächen akquiriert und warum die Bohrergebnisse immer etwas länger dauern.Wer an Minaurum interessiert ist, der sollte sich diese knapp 14 Minuten Zeit nehmen und den Podcast anhören.Ich habe Ihnen die Datei auf meiner Webseite hinterlegt und Sie können diese direkt im Browser anhören.Minaurum Gold erkundet in Mexiko ein riesiges Projektpaket, welches in den nächsten Monaten sicherlich noch größer werden wird. Nach dem ersten Fund (1.760 g/t Silber über 8,25 Meter) hat das Management die Bohrgeräte weiterverlegt, um die nächsten Adern zu testen.Der Fund läuft nicht weg und das Team jagt nun die nächsten Adern. Ich werde das Management in den nächsten Tagen auf der PDAC treffen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.