An RNC Minerals Corp. scheiden sicher die "Geister"

RNC wurde vor der Meldung nach oben gezogen und als dann eine gute Meldung kam, setzten die Verkäufe ein. Leider sehen wir diese Bewegungen in den letzten Wochen öfter. Erst spekulieren die Anleger, dann kommt "sell on good news".An RNC Minerals scheiden sicher eben die Geister. Es gibt die Gruppe der "Super-Bullen" und es gibt die "Perma-Bären".Wir haben den Großteil der Position so gut wie am Hoch verkauft, daher kann ich relativ gelassen zusehen.Neutral betrachtet sehe ich die Lage so. Wir haben einen Goldproduzenten mit einer vorhandenen Mine und aller notwendigen Infrastruktur, der in den vergangenen 6 Monaten vom Pleitekandidaten zu einer der heißtesten Spekulationen geworden ist.Die Firma hat die Schulden abgebaut, hat Sprott als Hauptaktionär bekommen und tut nun das, wofür früher nie Geld da war. Man bohrt auf der Beta Hunt Mine rund 40.000 (!) Meter, um zum einen die vorhandenen Bulk-Ressourcen zu steigern und zum anderen um nach weiteren hochgradigen Gold-Pötten zu suchen.Bislang wurden 16.669 Meter abgeschlossen, somit stehen noch über 23.000 Bohrmeter aus. Zwei Updates gab es bislang und zweimal wurden hochgradige Treffer gemeldet (395,9 g/t Gold über 4,75 Meter, 1.017 g/t Gold über 2 Meter oder 119,37 g/t über 6,4 Meter).Im Grunde waren das spektakuläre Ergebnisse (4 bis 32 Unzen Gold je Tonne), doch die Erwartungshaltung ist einfach eine höhere.Verstehen Sie mich nicht falsch, ich will hier nicht zum Kauf ermutigen, sondern nur die Faktenlage erörtern. Die Aktie kann stark in beide Richtungen ausschlagen, sobald die nächsten Updates kommen.Grundsätzlich haben wir aktuell einen Börsenwert von 270 Mio. CAD, der für einen Produzenten nicht übertrieben erscheint, plus gute Treffer bei den Bohrungen. Daher belasse ich den Restbestand im Depot.