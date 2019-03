Silber: Erholung in Gefahr

Nach der Verteidigung der Unterstützung bei 13,90 USD zog der Silberpreis ab Ende Dezember über die Hürden bei 15,00 und 15,59 USD an und erreichte den Widerstand bei 16,26 USD. An dieser Marke scheiterten die Bullen zuletzt in zwei Anläufen. Seit Ende Februar befindet sich das Edelmetall in einer Korrektur dieses Anstiegs, die aktuell wieder unter die Unterstützung bei 15,59 USD zurückführt. Damit droht jetzt die Aktivierung einer oberen Trendwende, sollten die Bullen den Wert nicht zügig wieder in Richtung des Verlaufshochs antreiben.Unterhalb von 16,00 USD könnte es zumindest zu einer Ausweitung der Korrektur kommen, sollte die 15,59 USD-Marke nachhaltig gebrochen werden. In der Folge käme es zu Abgaben bis 15,26 USD und darunter bereits bis 15,00 USD. Ausgehend von dieser zentralen Unterstützung könnte ein weiterer Angriff auf die 16,26 USD-Marke starten. Abgaben unter 15,00 USD würden die Erholung dagegen beenden.Erst ein Ausbruch über 16,00 USD würde derzeit für die Bullen sprechen und für einen weiteren Angriff auf 16,26 USD sorgen. Darüber wäre ein Kaufsignal mit Zielen bei 16,60 und 17,26 USD aktiviert.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG