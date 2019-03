Westpac - Golds technische Daten sehen stark aus

Das technische Umfeld für Gold ist derzeit ziemlich stark und obgleich der Preis kurzfristig nicht über 1.350 Dollar ausbrechen wird, könnten nächstjährige Trader mehrjährige Hochs von 1.480 Dollar verzeichnen, so Robert Rennie, Marktstratege bei Westpac, an Kitco News gewandt.Der fiskalpolitische Zerfall der USA wird einer der Haupttreiber sein, der Gold zum Ende dieses und zum Beginn des nächsten Jahres vorantreiben wird, erklärte Rennie. "Wenn Sorgen um einen fiskalpolitischen Zerfall der USA im ersten Quartal des nächsten Jahres an den Finanzmärkten aufkeimen, dann würde ein Ausbruch über 1.380 Dollar, aus rein technischer Perspektive, die 1.480 Dollar andeuten", so der Marktstratege."Fazit ist jedoch, dass ich kurzfristig nicht sehr optimistisch bin. Es ist schwierig die Spanne von 1.350 Dollar bis 1.380 Dollar je Unze zu durchbrechen", bemerkte er. Der führende Marktstratege des Unternehmens prognostiziert jedoch einen Zerfall der US-amerikanischen fiskalpolitischen Position über das nächste Jahr hinweg; dem sollen die Präsidentschaftswahlen zugrunde liegen.© Redaktion GoldSeiten.de