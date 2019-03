American Gold Eagle: Verkäufe Feb. 2019

Die Prägestätte U.S. Mint veröffentliche kürzlich die Verkaufszahlen der weltweit berühmten Anlagemünze American Eagle in Gold für den Februar 2019. Demnach sind die Verkäufe im zweiten Monat dieses Jahres verglichen zum Vormonatszeitraum wieder stark gesunken.Laut Angaben wurden im Februar 2019 insgesamt 12.500 Unzen der Goldmünzen verkauft, wohingegen es im Januar 2019 noch 66.000 Unzen waren. Im Februar wurden also 81% weniger Goldunzen verkauft.Im Februar 2019 verkaufte die U.S. Mint 11.000 Münzen zu je 1 Unze, 33.500 Münzen weniger als im Vormonatszeitraum. Darüber hinaus wurden in diesem Zeitraum 1.000 Münzen zu je ½ Unzen und 10.000 Münzen zu je 1/10 Unzen verkauft.Im Februar 2019 verzeichnete die U.S. Mint eine Zunahme von 7.000 Unzen der Goldmünzen verglichen mit dem Vorjahreszeitraum, in dem sie insgesamt 5.500 Unzen verkaufte.© Redaktion GoldSeiten.de