GoldMining: Einreichung der Jahresabschlüsse, MD&A und Jahresinformationsformular

Vancouver, 28. Februar 2019 - GoldMining Inc. (die "Gesellschaft") (TSX: GOLD; OTCQX: GLDLF) gibt die Einreichung des Jahresabschlusses, der Erörterung und Analyse der Geschäftsführung sowie des jährlichen Informationsformulars für das Geschäftsjahr zum 30. November 2018 bekannt (die "Annual Filings").Die Jahresabrechnungen, die Informationen über die Finanzlage, das operative Geschäft und die Projekte der Gesellschaft für das Geschäftsjahr enthalten, sind unter dem Profil der Gesellschaft unter www.sedar.com und auf der Website der Gesellschaft unter www.goldmining.com verfügbar.GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldvorkommen in Amerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie verfügt GoldMining heute über ein diversifiziertes Portfolio von Gold und Gold-Kupfer-Projekten in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Darüber hinaus hält GoldMining eine 75%ige Beteiligung am Rea Uranprojekt im westlichen Athabasca-Becken von Alberta, Kanada.Amir Adnani, Vorsitzender GranatDawson, CEOTelefon: +1(855) 630-1001E-Mail: info@goldmining.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.ch