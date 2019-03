Kitco Gold Survey: Wall & Main Street geteilter Meinung

In der letzten Woche führte Kitco News erneut eine Umfrage über die zukünftigen Entwicklungen des Goldpreises durch. Diesmal waren Wall und Main Street geteilter Meinung, was das Edelmetall angeht. Größtenteils erwartete man an der Wall Street einen niedrigeren Preis; die Main Street hingegen blieb weiterhin bullisch.Insgesamt nahmen 16 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon blieben sieben (44%) für die nächste Woche bearisch. Fünf der Teilnehmer (31%) erwarten Aufwärtsentwicklungen. Weitere Vier (25%) blieben hingegen neutral gegenüber dem Metall.Zudem stimmten auch 556 Kitco-Leser ab. Insgesamt 286 (51%) der Befragten prognostizierten einen Goldpreisanstieg. Weitere 192 von diesen (35%) erwarten einen Preisrückgang. Die verbleibenden 78 (14%) blieben in Erwartung einer Seitwärtsbewegung.© Redaktion GoldSeiten.de