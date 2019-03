Goldpreis erholt sich

Der Goldpreis wird am Montag auf den asiatischen Märkten bei 1.296,50 US-Dollar gehandelt, berichtet das Nachrichtenportal FXStreet . Demnach wären besonders Trumps positive Kommentare für einen schwächeren Dollarkurs ein Faktor für diese Erholung.Kommentare des US-Präsidenten Trump hätten den US-Dollar geschwächt und im Gegenzug den Goldpreis gestärkt. Laut Reuters hätte Trump wieder die US-Notenbank für ihre Zinserhöhungen und die Stärke des US-Dollars bei einem Treffen konservativer Politiker und Aktivisten kritisiert.Aufgrund enttäuschender Daten zum Einkaufsmanagerindex (EMI) in der letzten Woche ließen globale Investoren Vorsicht im Handel am Montagmorgen walten. Doch trotz der neuerlichen Zuwendung für Gold, könnten positive Entwicklungen bei den Handelsgesprächen zwischen China und den USA sowie ein weicher/aufgeschobener des Brexit diesem Trend entgegenwirken.© Redaktion GoldSeiten.de