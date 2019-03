Gold & Goldaktien scheitern erneut vor Bullenmarkt

Gold gegenüber dem Aktienmarkt

Gold & Silber - Wochenchart

Die kürzliche Rally war relativ vielversprechend.Die Goldbergbauaktien stiegen über ihre langfristigen gleitenden Durchschnitte, während die Breitenindikatoren alle vorherigen Bärenmarkthochs übertrafen (mit Ausnahme von 2016). Etwa 71% der Unternehmen innerhalb des HUI und 81% innerhalb des GDXJ schlossen über ihren 200-tägigen gleitenden Durchschnitten.Der GDX und GDXJ schienen auf ihrem Weg zu 25 Dollar und 37 Dollar zu sein, wobei sich Gold der 1.360 Dollar je Unze annäherte und diese Breitenindikatoren auf ihrem Weg zu 90% waren.Doch die Aktienmarkterholung übertraf ihren anfänglichen Widerstand und die Edelmetalle änderten erneut ihren Kurs, bevor sie diese Ziele erreichen konnten.Mit Ausnahme des Zeitraums von 1985 bis 1987 gab es keinen Edelmetallbullenmarkt, wenn sich diese nicht zeitgleich am Aktienmarkt überdurchschnittlich entwickelten.Goldbergbauaktien und vor allem Gold sind gegenüber dem Aktienmarkt seit Ende Dezember nach unten tendiert. Die Preisbewegung deutet an, dass sich diese relative Schwäche in den nächsten Tagen und Wochen fortsetzen wird. Wenn die Verhältnisse im unteren Chart ihre 200-tägigen gleitenden Durchschnitte verlieren, dann wird die nächste starke Unterstützungslinie auf die Tiefs im Herbst 2018 fallen.Es war ebenfalls enttäuschend, dass Gold ein Hoch bildete, bevor es die 1.360 Dollar je Unze erreiche. Das hinterlässt ein deutlich niedrigeres Hoch im Chart.Währenddessen hat Silber den Anstieg des Goldpreises im Februar nicht bestätigt. Es bildete ein Double Top, während es zweimal am Widerstand bei 16,00 Dollar je Unze scheiterte.