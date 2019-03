Endeavour Silver - Jetzt nur nicht schlapp machen

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Endeavour Silver Corp. wies während der vergangenen Monate eine kontinuierliche Performance auf. So gelangen, nach der Bodenbildung zum Ausklang des letzten Jahres, fortwährende Zugewinne und die Markierung des höchsten Standes seit Oktober 2018. Mit der Schwäche vom Freitag könnte nun eine Konsolidierung bis rund 2,30 USD anstehen, bevor es von dort ausgehend weiter hinauf bis zum Widerstand bei 2,90 USD gehen könnte.Setzt die Aktie hingegen zu tief zurück, könnte es speziell unterhalb des Tiefs vom 14. Februar, bei Notierungen unter 2,16 USD zu einer weiteren Kursschwäche kommen. Abgaben bis zur Unterstützung bei rund 1,90 USD wären in der Konsequenz mindestens einzukalkulieren. Unter 1,76 USD würde gar eine Korrektur bis mindestens 1,50 USD drohen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.