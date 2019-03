Gold bleibt den März hindurch in Handelsspanne gefangen

Laut INTL FCStone soll Gold im März weiterhin in einer Spanne von 1.280 Dollar bis 1.340 Dollar je Unze gehandelt werden, so berichtet Scrap Register . Auch wenn das Metall in der letzten Woche einen Teil seiner Zunahmen abgeben musste, so erwarte das Unternehmen, dass ein schwächerer Dollar Gold etwas unterstützen wird.Die kürzliche Stärke lag der Realisierung zugrunde, dass die Weltwirtschaft an Schwung verliert; das wiederum führte zu einer Verlagerung der Erwartungen einer lockereren Zentralbankengeldpolitik, so INTL FCStone. Zudem habe es einige "angemessene" physische Käufe des Metalls gegeben.Eine "wahrscheinliche Rückkehr zur kurzfristigen Marktvolatilität könnte ETF-Investoren dazu bringen, einen Teil ihrer Positionen wiederaufzubauen", hieß es laut Angaben des Unternehmens. Des Weiteren sei die Nachfrage von Zentralbanken robust geblieben.© Redaktion GoldSeiten.de