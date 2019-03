CME Group: Handelsvolumen am Metallterminmarkt im Feb. 2019

In dieser Woche meldete der Börsenbetreiber CME Group , die unter anderem die New Yorker Rohstoff-Terminbörse COMEX betreibt, die neuesten Daten zum Handelsvolumen im Februar 2019. Den Angaben zufolge stieg das Handelsvolumen gegenüber dem Vormonatszeitraum um 7% auf durchschnittlich 19 Millionen Kontrakte am Tag; jedoch weniger als die Rekordzahlen aus dem Vorjahreszeitraum von 27,3 Millionen Kontrakte täglich.Am Metallterminmarkt wurden im Februar 2019 im Durchschnitt 525.000 Kontrakte täglich gehandelt, 24% weniger als noch im Vorjahreszeitraum. Das durchschnittliche Handelsvolumen von Platinfutures und -optionen stieg um 11% auf 20.500 Kontrakte am Tag.Das durchschnittliche Tageshandelsvolumen mit Kupferoptionen steigerte sich um mehr als das Dreifache auf 3.700 Kontrakte. Open Interest der Kupferoptionen erreichte am 22. Februar ein Rekordhoch von 57.000 Kontrakte und am 20. Februar das höchste Tagesvolumen von 12.500 Kontrakten.Angaben zu den Gold- und Silberterminmärkten wurden in der aktuellen Pressemitteilung nicht gemacht.© Redaktion GoldSeiten.de