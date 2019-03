Barricks Bristow lehnt Joint Venture ab

Mark Bristow, CEO von Barrick Gold, lehnt den Vorschlag eines Joint Venture mit Newmont Mining ab. Kitco News zufolge meldete Newmont Mining, dass sein Vorstand das Übernahmeangebot von Barrick Gold Montagmorgen offiziell ablehnte. Stattdessen wurde der Vorschlag gemacht, die Operationen der beiden Unternehmen in Nevada unter einem Joint Venture zusammenzufügen.Daraufhin feuerte Bristow zurück und meinte in einer Stellungnahme, dass er die Bildung eines Joint Venture im attraktivsten Bergbauzuständigkeitsbereich der Welt ablehne. "Newmonts neuster Vorschlag basiert im Grunde auf dem alten und komplizierten Prozess, der schon vorher gescheitert ist. Wie immer kommt es mit unrealistischen Voraussetzungen, einschließlich des Wechsels des Vorsitzes und die Leitung des Joint Venture. Aus Erfahrung wissen wir, dass Joint Ventures nur funktionieren, wenn der Mehrheitseigner auch der Betreiber ist", so Bristow in seiner Stellungnahme.Bristow fügte hinzu, dass es in diesem Streit darum gehe, wer der Effizientere von beiden wäre, um die insgesamt 76 Millionen Unzen Gold des Bundesstaates zu produzieren. Seiner Aussage nach wäre ein Betreiber am effizientesten. "Wir wissen, dass wir es effizienter machen können als Newmont, und dass es so für Anteilseigner sowohl von Newmont- als auch von Barrick mehr lohnen würde."© Redaktion GoldSeiten.de