Seide und Silber fördern Knochenheilung

In der neuesten Ausgabe der Silver News des Silver Institutes wird von einem neuen Material zur Unterstützung bei Gewebeaufbau in der Medizin berichtet. Demnach haben Wissenschaftler vom Indian Institute of Technology in Delhi ein neues Material aus Silber und Seide entwickelt, das besonders bei der Knochenheilung helfen könne.Chirurgen sind immer auf der Suche nach neuen Zellträgern - Strukturen, die Körperteile wie Knochen, Knorpel und Bänder während ihrer Heilung fixieren. Das Material der indischen Wissenschaftler ist so ein Zellträger. Es besteht aus Fibroin, einem Protein, das aus Naturseide gewonnen wird, und Silbernanopartikeln. Fibroin hilft bei der Entwicklung von Knochenzellen aus adulten Stammzellen, womit es als Zellträger nützlich ist; und Silber bietet Schutz vor Bakterien, da Implantate zu Infektionen neigen.Forscher sagen, dass das Seidenfibroin mit einem Anteil von 0,5% Silberpartikeln beim Test an dem Bakterium S. aureus, einem der gefährlichsten der geläufigen Staphylokokken, die gleiche antibakterielle Wirkung hat, wie 8 Mikrogramm des Antibiotikums Ampicillin. "Wir glauben, dass diese Zellträger ein vielversprechendes Material für die Knochengewebebildung sein könnte", sagte einer der beteiligten Wissenschaftler Neetu Singh© Redaktion GoldSeiten.de